Чат-бот Claude получил интеграцию с Adobe, Blender, Autodesk, SketchUp и другими творческими сервисами

Компания Anthropic расширила возможности чат-бота Claude, добавив набор коннекторов для работы с профессиональными инструментами в сфере дизайна, 3D‑моделирования, музыки и цифрового производства. Чат-бот теперь может напрямую работать с Adobe Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere и Express, а также Ableton, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena и Wire, SketchUp и Splice.

Новые коннекторы позволяют Claude напрямую взаимодействовать с внешними инструментами, основывая свои ответы на данных, специфичных для платформы, и обеспечивая более контекстно-ориентированную помощь. Подчеркивается, что цель состоит в улучшении рабочих процессов, а не в замене человеческого труда.

Список новых коннекторов, разработанных для упрощения использования Claude в творческой работе:

Ableton — отвечает на вопросы о Live и Push, опираясь на официальную документацию;

Adobe — помогает работать с изображениями, видео и дизайн-проектами через 50 инструментов Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere и Express;

Affinity от Canva — автоматизирует рутину вроде пакетной обработки фото, а также создает пользовательские функции прямо в приложении;

Autodesk Fusion — пользователи с подпиской могут создавать и менять 3D-модели через диалог с Claude;

Blender — дает понятные подсказки для Python‑API, помогает разобраться в настройках и упрощает доступ к документации;

Resolume Arena и Resolume Wire — позволяет управлять Arena, Avenue и Wire голосом или текстом прямо во время выступлений;

SketchUp — достаточно описать комнату, предмет мебели или участок, и Claude создаст основу для 3D-модели, которую можно потом доработать уже в самом приложении;

Splice — предоставляет музыкальным продюсерам возможность искать бесплатные сэмплы в каталоге прямо из приложения Claude.

В Anthropic отметили, что обновление ориентировано на специалистов, работающих с цифровым контентом, и предусматривает выполнение производственных задач, создание скриптов и работу с форматами данных непосредственно через Claude.