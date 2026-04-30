Объявлены цена и дата начала продаж складного смартфона Motorola Razr Fold

Складной смартфон Razr Fold был представлен компанией Motorola в марте на выставке MWC 2026 в Барселоне. Но цена и дата начала продаж были не раскрыты. Теперь производитель сообщил, что на рынке США Razr Fold будет стоить от $1899. Предзаказы стартуют 14 мая, а в продажу смартфон поступит 21 мая, одновременно со стилусом Motorola Pen Ultra за $99.

Вкратце напомним технические характеристики Motorola Razr Fold. Смартфон оснащен 8,1-дюймовым внутренним 2K LTPO-дисплеем с разрешением 2484 × 2232 пикселя, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 6200 нит. Внешний pOLED-дисплей с диагональю 6,6 дюйма поддерживает разрешение 2520 × 1080 пикселей и частоту обновления 165 Hz. Пиковая яркость составляет 6000 нит. Для защиты дисплея от царапин используется стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Обе панели поддерживают технологии HDR10+, Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и имеют сертификацию Pantone.

За производительность отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5, который работает в паре с 16 Gb оперативной памятью LPDDR5X и накопителем емкостью до 1 Tb. В основную камеру входят три модуля по 50 Мп: главный Sony LYTIA 828 с OIS, сверхширокоугольный объектив с поддержкой макросъемки и перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS. На внешнем дисплее установлена 32 Мп фронтальная камера, на внутреннем — 20 Мп.

В качестве источника питания используется аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет 9,89 мм, в раскрытом — 4,6 мм, вес — 244 гр. Устройство работает под управлением Android 16, производитель обещает до семи версий обновлений ОС и до семи лет патчей безопасности.