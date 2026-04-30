Motorola представила недорогие смартфоны Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47

Компания Motorola представила три доступных смартфона G-серии: Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47. Все модели имеют один и тот же дизайн и получили одинаковые экран и процессор. Смартфоны оборудованы 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz, за защиту отвечает стекло Corning Gorilla Glass 7i. В основе моделей лежит 6-нм процессор Dimensity 6300, оснащенный графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Moto G37 предлагает 4 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители UFS 2.2 емкостью 64, 128 или 256 Gb. Поддерживаются карты памяти microSD до 1 Tb. Основная камера представлена 50 Мп датчиком с оптикой f/1.8 и автофокусом. Ее дополняют 2 Мп датчик внешней освещенности и вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (фиксированный фокус, оптика f/2.0). Обе камеры могут снимать видео в 2K при 30 кадрах в секунду. Емкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 20 Вт, а также реверсивная проводная на 6 Вт. Смартфон доступен в цветах Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue и Pantone Fuchsia Red. Цена Moto G37 составляет от €249.

В Moto G37 Power предусмотрено до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители UFS 2.2 емкостью 64, 128 или 256 Gb. Также предусмотрены карты памяти microSD до 1 Tb. Набор камер, как у обычной модели G37. Смартфон получил емкий аккумулятор на 7000 мА ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и реверсивной зарядки мощностью 6 Вт. Устройство предлагается в цветах Pantone Capri, Fuchsia Red, Impenetrable и Nautical Blue. Цена Moto G37 Power составляет от €279.

Moto G47 предлагает 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители UFS 2.2 емкостью 128 или 256 Gb. Поддерживаются карты памяти microSD до 1 Tb. Набор камер состоит из 108 Мп основного сенсора с оптикой f/1.7 и трехкратным увеличением, а также вспомогательного на 2 Мп с оптикой f/2.4. Фронтальная камера такая же, как у других моделей. Емкость аккумулятора, а также поддержка зарядок, как у модели G37. Устройство доступно в цветах Pantone Nautical Blue, Fuchsia Red и Impenetrable. Цена Moto G47 начинается от €319.

В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC-модуль, две SIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем (Hi-Res Audio), защита от пыли и влаги по стандарту IP64, а также есть сертификация MIL-STD-810H. Работают аппараты под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX.