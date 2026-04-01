Представлены игровые смартфоны Oppo K15 Pro и K15 Pro+ с активным охлаждением

В Китае состоялась презентация игровых смартфонов Oppo K15 Pro и K15 Pro+. Главной особенностью аппаратов стала система активного охлаждения при помощи встроенной в корпус турбины.

Крупные испарительные камеры и вентиляторы размещены рядом с системной платой, по заявлению Oppo, такая система может снижать температуру устройства примерно на 5 градусов. Инженеры компании реализовали автоматическую регулировку оборотов, а уровень шума заявлен на уровне 19 дБ. Несмотря на активное охлаждение, обе модели имеют полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69.

Базовый Oppo K15 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном (LTPS) с разрешением 2760 × 1256 пикселей, частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1200 нит. Для защиты экрана используется стекло Oppo Crystal Shield, есть поддержка HDR10+. Производитель называют размер экрана — «золотой серединой», он достаточно большой для игр и видео и комфортный для повседневного использования.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 Super, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. Набор камер довольно простой, в основную входят 50 Мп датчик (f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 15 мм, автофокус для макро). Возможна запись видео 4К@60fps. Фронтальная камера, расположенная в отверстии по центру, имеет разрешение 16 Мп (f/2.4, ЭФР 23 мм, запись видео 1080р@60fps). Смартфон получил аккумулятор емкостью 7500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Габариты и вес: 158,3 x 75,13 x 8,37 мм, 203 гр.

Oppo K15 Pro+ оснащен более крупным AMOLED-экраном (LTPS) диагональю 6,78 дюймов. Панель имеет разрешение 2772 x 1272 пикселя, поддерживает частоту обновления до 165 Hz, частоту сенсорного слоя 330 Hz и максимальную яркость 1800 нит. Для защиты экрана также используется стекло Oppo Crystal Shield, есть поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500s. Объемы памяти и набор камер идентичны базовой модели. Емкость аккумулятора больше, она составляет 8000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Габариты и вес: 162,4 x 77,47 x 8,33 мм, 219 гр.

Обе модели получили раму из металла, дизайн в стиле Nothing и RGB-кольцо вокруг LED-вспышки с дублирующими индикаторами в двух точках задней панели. Есть сменные магнитные элементы для кастомизации корпуса. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 6 (в Pro+ — Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 BLE, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-пульт и стереодинамики с настройкой Golden Ear Lab. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В младшей модели – оптический, в старшей – ультразвуковой. Смартфоны работают под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Цены на Oppo K15 Pro: 12/256 Gb — $435, 12/512 Gb — $510; Oppo K15 Pro+: 12/256 Gb — $510, 12/512 Gb — $610. Предзаказы на оба смартфона уже открыты в Китае, а поставки начнутся 3 апреля.