Началась регистрация на новую волну обучения Центра кибербезопасности Азербайджана

Центр кибербезопасности Азербайджана, учрежденный совместно Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством инноваций и цифрового развития с технологическим институтом Технион, начал регистрацию на новую волну тренингов.

Пять выпускников, показавших наивысшие результаты среди успешно завершивших программу, получат возможность принять участие в месячной практической программе в ведущих компаниях, осуществляющих деятельность за рубежом, и проверить свои навыки в реальных рабочих условиях.

Заявку на обучение в центре могут подать владеющие английским языком и базовыми навыками в сфере ИКТ граждане Азербайджана старше 17 лет. Зарегистрированные кандидаты будут последовательно вовлечены в процесс экзамена и собеседования на следующем этапе. На экзамене, проводимом иностранными специалистами, будут проверяться способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению, знания и навыки в области ИКТ, а также уровень знания английского языка. Затем 60 человек, успешно прошедших этап собеседования, получат право бесплатного участия в тренингах. Только те, у кого самые высокие показатели по каждому этапу, получат право участвовать в следующем этапе.

Тренинги будут проводится преподавателями на основе программы обучения технологического института Технион. Здесь также будут преподаваться теоретические и практические знания. Тренинги продлятся 6 месяцев с 09:00 до 16:00, практические занятия — с 16:00 до 21:00.

В рамках программы планируется подготовка двух групп специалистов: Red Team (атака) и Blue Team (защита). В период обучения команды будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификата технологического института Технион.

Кандидаты, желающие принять участие в тренинге, могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке: https://bit.ly/4scOlOB

Крайний срок регистрации — 10 мая 2026 года.

Отметим, что на сегодняшний день 480 человек стали выпускниками образовательной программы Центра кибербезопасности Азербайджана, и в настоящее время 60 человек продолжают обучение в этой сфере. Центр также реализует инициативы по расширению возможностей занятости выпускников. Уровень трудоустройства выпускников составляет 86 процентов. Помимо специализированной подготовки кадров, центр также осуществляет деятельность, направленную на обеспечение образования в вузах, киберпросвещение, повышение квалификации специалистов по кибербезопасности, проведение исследований в области кибербезопасности, поддержку разработки местных продуктов кибербезопасности.