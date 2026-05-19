Программы-вымогатели превращаются в индустрию: эксперты фиксируют эволюцию киберугроз

Эксперты «Лаборатории Касперского» представили результаты глобального анализа атак программ-вымогателей, отметив существенные изменения в тактиках и инфраструктуре киберпреступников.

Согласно данным исследования, злоумышленники всё чаще отказываются от классического шифрования данных, смещая фокус на кражу конфиденциальной информации и последующий шантаж. Основными каналами распространения и монетизации остаются Telegram-каналы и ресурсы даркнета, где происходит продажа и обмен скомпрометированными данными.

Отмечается, что киберпреступные группы активно переходят к модели «доступ как услуга» (Access-as-a-Service), при которой доступ к корпоративным системам приобретается через брокеров первоначального доступа. Это снижает порог входа в киберпреступность и способствует масштабированию атак.

Также фиксируется использование инструментов, предназначенных для отключения защитных решений на конечных устройствах (EDR-обход), что делает атаки более целенаправленными и технически сложными. Отдельным трендом стало появление вредоносных программ, использующих элементы постквантовой криптографии.

Эксперты отмечают, что современная экосистема программ-вымогателей всё больше напоминает структурированную индустрию с распределением ролей, автоматизацией процессов и устойчивыми механизмами монетизации.

Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, комментирует: «Мы наблюдаем, как программы-вымогатели перестали быть разрозненными атаками и превратились в целую индустрию с чёткой структурой и устойчивой бизнес-моделью. Сегодня злоумышленники не только шифруют данные, но и выстраивают системный процесс монетизации украденной информации, активно используя автоматизацию, посредников и легитимные инструменты. Это требует от организаций перехода от реактивной защиты к многоуровневому и проактивному подходу к кибербезопасности».

По словам экспертов, устойчивость организаций к подобным угрозам зависит от регулярного обновления инфраструктуры, внедрения современных систем обнаружения и реагирования, резервного копирования данных, а также повышения уровня киберграмотности сотрудников.

Специалисты подчёркивают, что развитие программ-вымогателей отражает общий тренд усложнения киберугроз и требует от компаний постоянного мониторинга тактик злоумышленников и применения комплексных подходов к защите.