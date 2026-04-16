16 апреля, 2026
На YouTube появилась возможность отключить показ Shorts

Еще в октябре 2025 года для приложения YouTube была анонсирована функция «Тайм-менеджмент», которая позволяла ограничить просмотр видеороликов Shorts при помощи таймера. Тогда минимальный лимит был на уровне 15 минут. В январе этого года функция появилась у некоторых пользователей в качестве инструмента родительского контроля. Тогда же было объявлено, что вскоре появится опция ограничения просмотра раздела до нуля.

Теперь у пользователей YouTube появилась возможность установить нулевое ограничение по времени показа Shorts, то есть его можно практически отключить. После достижения лимита во вкладке Shorts появится уведомление об этом, и больше не будут отображаться видеоролики.

Чтобы включить таймер, необходимо перейти в настройки приложения YouTube и выбрать «Управление временем». Затем нужно включить ограничение на показ коротких видеороликов в ленте и выбрать необходимый промежуток времени. Устанавливать лимиты на просмотр Shorts можно как для взрослых пользователей, так и для детей.

Обновление разворачивается постепенно на всю аудиторию YouTube.

