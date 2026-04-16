spot_img
16 апреля, 2026
ДомойAI / MLAdobe представила Firefly AI Assistant, который может использовать приложения Creative Cloud для...

Adobe представила Firefly AI Assistant, который может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач

Компания Adobe представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта — Firefly AI Assistant. В отличие от традиционных ИИ-ассистентов, он способен самостоятельно принимать решения и выполнять задачи в нескольких приложениях Creative Cloud, в частности Photoshop, Premiere Pro, Lightroom и Illustrator.

Firefly AI Assistant ориентирован на упрощение сложных процессов в профессиональных программах. Вместо того чтобы самостоятельно строить многошаговый рабочий процесс, пользователь может просто описать желаемый результат на естественном языке. Нейросеть сама определит, какие инструменты требуется запустить и в каком порядке. В Adobe отмечают, что именно сложность таких инструментов, как Photoshop, часто становится барьером для новичков, и новый ассистент призван это изменить.

По заявлению Adobe, в основе системы лежат около 100 инструментов и навыков, которыми умеет пользоваться Firefly AI Assistant. Список функций включает генерацию изображений и видео, редактирование фото, адаптации макета и даже проверку через Frame.io. Со временем ИИ-помощник изучает и запоминает предпочтения создателя, а также учится понимать тип обрабатываемого контента.

Несмотря на автоматизацию, пользователь остается в процессе и может в любой момент вмешаться, скорректировать результат или изменить направление работы. Важно, что все проекты сохраняются в нативных форматах Adobe, что позволяет их полностью редактировать после завершения генерации.

Публичное бета-тестирование Firefly AI Assistant начнется в ближайшие недели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,781ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»