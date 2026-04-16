Adobe представила Firefly AI Assistant, который может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач

Компания Adobe представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта — Firefly AI Assistant. В отличие от традиционных ИИ-ассистентов, он способен самостоятельно принимать решения и выполнять задачи в нескольких приложениях Creative Cloud, в частности Photoshop, Premiere Pro, Lightroom и Illustrator.

Firefly AI Assistant ориентирован на упрощение сложных процессов в профессиональных программах. Вместо того чтобы самостоятельно строить многошаговый рабочий процесс, пользователь может просто описать желаемый результат на естественном языке. Нейросеть сама определит, какие инструменты требуется запустить и в каком порядке. В Adobe отмечают, что именно сложность таких инструментов, как Photoshop, часто становится барьером для новичков, и новый ассистент призван это изменить.

По заявлению Adobe, в основе системы лежат около 100 инструментов и навыков, которыми умеет пользоваться Firefly AI Assistant. Список функций включает генерацию изображений и видео, редактирование фото, адаптации макета и даже проверку через Frame.io. Со временем ИИ-помощник изучает и запоминает предпочтения создателя, а также учится понимать тип обрабатываемого контента.

Несмотря на автоматизацию, пользователь остается в процессе и может в любой момент вмешаться, скорректировать результат или изменить направление работы. Важно, что все проекты сохраняются в нативных форматах Adobe, что позволяет их полностью редактировать после завершения генерации.

Публичное бета-тестирование Firefly AI Assistant начнется в ближайшие недели.