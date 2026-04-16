Представлены прочные смартфоны OPPO F33 и F33 Pro с емкими аккумуляторами

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов F33, в которую вошли базовая модель F33 и F33 Pro-версия. Это аппараты среднего класса с акцентом на автономность и прочность. Сама OPPO называет новые смартфоны «чемпионами защищенности». F33 и F33 Pro получили сертификацию по стандартам IP66/IP68/IP69, а версия Pro дополнительно соответствует IP69K, что подразумевает устойчивость к горячей воде под высоким давлением. Кроме того, корпус аппаратов усилен алюминиевой рамой и многослойной конструкцией с амортизирующими элементами. Также смартфоны прошли ряд стресс-тестов: от экстремальных температур до падений с высоты.

Подсистема питания у смартфонов на высоте. В них установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Заявлен ресурс до пяти лет эксплуатации без серьезной деградации батареи, а также поддержка обратной и обходной зарядки.

В остальном это вполне обычные среднебюджетные смартфоны. OPPO F33 и F33 Pro оснащены 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1400 нит. В основе новинок лежит 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6360 MAX, графика — Mali-G57 MC2. OPPO F33 предлагает 6/128 Gb, 8/128 Gb либо 8/256 Gb памяти, а F33 Pro — 8/128 Gb либо 8/256 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. Фронтальная камера у смартфонов разная. В младшей модели используется 16 Мп модуль (f/2.4, угол обзора 85°), а в старшей — 50 Мп датчик (f/2.0, угол обзора 100°) – что удобно при групповой съемке. Есть ряд программных функций для обработки фото.

Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, порт USB Type-C 2.0, Nano-SIM, стереодинамики и оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Работают устройства на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Габариты и вес OPPO F33: 158,2 x 75 x 8 мм, 189 гр., OPPO F33 Pro: 158,4 x 75,2 x 8,3 мм, 194 гр.

Цены на OPPO F33 в Индии стартуют от $343, а F33 Pro — от $407. Предзаказы уже стартовали, продажи начнутся 26 апреля. Про международный релиз информации пока нет.