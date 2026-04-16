16 апреля, 2026
Представлены прочные смартфоны OPPO F33 и F33 Pro с емкими аккумуляторами

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов F33, в которую вошли базовая модель F33 и F33 Pro-версия. Это аппараты среднего класса с акцентом на автономность и прочность. Сама OPPO называет новые смартфоны «чемпионами защищенности». F33 и F33 Pro получили сертификацию по стандартам IP66/IP68/IP69, а версия Pro дополнительно соответствует IP69K, что подразумевает устойчивость к горячей воде под высоким давлением. Кроме того, корпус аппаратов усилен алюминиевой рамой и многослойной конструкцией с амортизирующими элементами. Также смартфоны прошли ряд стресс-тестов: от экстремальных температур до падений с высоты.

Подсистема питания у смартфонов на высоте. В них установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Заявлен ресурс до пяти лет эксплуатации без серьезной деградации батареи, а также поддержка обратной и обходной зарядки.

В остальном это вполне обычные среднебюджетные смартфоны. OPPO F33 и F33 Pro оснащены 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1400 нит. В основе новинок лежит 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6360 MAX, графика — Mali-G57 MC2. OPPO F33 предлагает 6/128 Gb, 8/128 Gb либо 8/256 Gb памяти, а F33 Pro — 8/128 Gb либо 8/256 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. Фронтальная камера у смартфонов разная. В младшей модели используется 16 Мп модуль (f/2.4, угол обзора 85°), а в старшей — 50 Мп датчик (f/2.0, угол обзора 100°) – что удобно при групповой съемке. Есть ряд программных функций для обработки фото.

Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, порт USB Type-C 2.0, Nano-SIM, стереодинамики и оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Работают устройства на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Габариты и вес OPPO F33: 158,2 x 75 x 8 мм, 189 гр., OPPO F33 Pro: 158,4 x 75,2 x 8,3 мм, 194 гр.

Цены на OPPO F33 в Индии стартуют от $343, а F33 Pro — от $407. Предзаказы уже стартовали, продажи начнутся 26 апреля. Про международный релиз информации пока нет.

Предыдущая статья
Google выпустил нативное приложение Gemini для macOS
Следующая статья
На YouTube появилась возможность отключить показ Shorts
