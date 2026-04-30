Moto G87 получил 200 Мп камеру и тройную защиту

Компания Motorola, кроме Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47, представила еще одну модель G-серии — Moto G87. Аппарат пришел на смену прошлогоднему G77. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED с разрешением 2772 × 1272 пикселей (450 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 5000 нит и 100% DCI-P3. Защиту дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i.
В основе Moto G87 используется 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6400 с графикой Mali-G57 MC2. Смартфон предлагает до 12 Gb оперативной памяти, а также 128 или 256 Gb постоянной памяти. Технология RAM Boost позволяет добавить еще 12 виртуальных Gb. Поддерживаются карты памяти microSD до 2 Tb.
Основная камера состоит из 200 Мп сенсора и сврехширокоугольного объектива на 8 Мп (f/2.2), фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.2). Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт. Moto G87 получил защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69, а также отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H (выдерживает падение с высоты до 1,2 м).
В оснащение также входит поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC-модуль, две SIM-карты и порт USB Type-C 2.0. Аудиосистема со стереодинамиками, по словам Motorola, мощнее чем у предшественника на 280%. Есть поддержка Dolby Atmos и сертификат Hi-Res Audio. Габариты и вес: 164,58 х 77,37 х 7,38 мм, 183 гр. В качестве операционной системы Moto G87 используется Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX, обновления безопасности обещают до июня 2030 года.
Цена Moto G87 стартует с €399. Доступны два цвета корпуса: Pantone Overture и Pantone Blue Atoll.