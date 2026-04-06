Mastercard приобретает BVNK для интеграции ончейн-платежей с традиционной финансовой инфраструктурой

Mastercard сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении BVNK — лидера в сфере инфраструктуры стейблкоинов — на сумму до 1,8 млрд долларов США, включая 300 млн долларов условных выплат. Сделка расширяет возможности Mastercard по работе с цифровыми активами и перемещению ценности между валютами, платежными каналами и регионами.

Технологии постоянно меняют способы обмена ценностями между людьми и бизнесом. Цифровые активы, основанные на блокчейне, способны сделать денежные переводы более быстрыми и эффективными. Несмотря на то, что сегодня эта сфера находится в своей начальной стадии развития, количество сценариев использования цифровых валют для платежей стремительно растет, и к 2025 году их объем достигнет как минимум 350 миллиардов долларов¹.

Благодаря повышению ясности нормативно-правового регулирования в отношении цифровых валют во многих регионах финансовые учреждения и финтех-компании стремятся предложить своим клиентам различные варианты платежей с использованием стейблкоинов и токенизированных депозитов.

Сегодня карточные платежи обеспечивают беспрецедентный уровень удобства, охват, широкую приемлемость и защиту прав миллиардов потребителей в сотнях миллионов точек приема платежей и цифровых точек доступа. Криптокошельки по всему миру приняли карты в качестве предпочтительного средства идентификации, чтобы сделать цифровые валюты полезными для потребительских платежей. Дополнительные возможности для стейблкоинов и токенизированных депозитов лежат в таких сценариях использования, как трансграничные денежные переводы, выплаты, P2P- и B2B-платежи. Со временем скорость и программируемость могут также решить критические проблемы на рынках капитала, в управлении казначейством и других коммерческих областях.

Ключевым условием развития этих сценариев является беспрепятсвенная интеграция новых платежных решений с существующей фиатной инфраструктурой с соблюдением стандартов безопасности, надежности и соответствия требованиям, лежащих в основе платежной индустрии. Mastercard инвестирует в то, чтобы такие решения могли быть интегрированы в ее сеть, обеспечивая доступность, совместимость и доверие.

По мере появления новых цифровых валют и токенизированных депозитов, а также расширения их применения, возрастает потребность в надежной и соответствующей требованиям оркестрации платежей между фиатными и цифровыми валютами в различных блокчейн-сетях. Объединение возможностей BVNK и Mastercard обеспечит масштабируемую и надежную совместимость, позволяя бесшовно соединять различные системы.

«Мы ожидаем, что со временем большинство финансовых учреждений и финтех-компаний будут предлагать услуги, связанные с цифровыми валютами — будь то стейблкоины или токенизированные депозиты. Мы стремимся поддержать их и их клиентов, предлагая передовое, полностью соответствующее требованиям и совместимое решение, которое позволит перенести преимущества токенизированных денег в реальную экономику», — отметил Йорн Ламберт, директор по продуктам Mastercard.

«Это приобретение усиливает то, что мы всегда делали — используем инновации и технологии для развития экономики и расширения возможностей людей. Добавление ончейн-инфраструктуры в нашу сеть обеспечит скорость и программируемость практически для любого типа транзакций».

Сделка дополняет недавние инициативы компании, включая программу Mastercard Crypto Partner Program, направленные на развитие сотрудничества и инноваций для максимального раскрытия потенциала следующего этапа развития ончейн-платежей для всех участников рынка.

С момента основания в 2021 году BVNK сформировала глубокую экспертизу и создала передовую инфраструктуру, объединяющую фиатные валюты и стейблкоины. Сегодня платформа BVNK позволяет клиентам отправлять и получать платежи во всех основных блокчейн-сетях более чем в 130 странах.

«Несмотря на все достижения в упрощении работы с цифровыми валютами, мы лишь в начале пути и только начинаем раскрывать их потенциал», — отметил Джесси Хемсон-Стразерс, сооснователь и генеральный директор BVNK.

«Эта сделка объединяет взаимодополняющие возможности, чтобы формировать и реализовывать будущее денег. Вместе мы можем создать беспрецедентную инфраструктуру для финансовых сервисов на базе цифровых валют».

Совместная деятельность Mastercard и BVNK обеспечит подход, не привязанный к конкретным цифровым активам или блокчейн-сетям, позволяя клиентам выбирать решения, наиболее соответствующие их потребностям, без ограничений закрытых экосистем.

Сделка, которая, как ожидается, будет завершена до конца года, подлежит рассмотрению регулирующими органами и другим обычным условиям закрытия.

Звонок для инвестиционного сообщества

17 марта в 9:00 по восточному времени (ET) компания провела конференц-звонок, посвященный сделке. Подключиться к звонку можно было по номерам 888-330-2508 (в США) и 240-789-2735 (за пределами США), код доступа — 6451878. Запись звонка будет доступна в течение одного месяца по номерам 800-770-2030 (в США) и 647-362-9199 (за пределами США) с использованием того же кода доступа.

Прямая трансляция и запись звонка также доступны в разделе Investor Relations на сайте компании: www.mastercard.com/investor. Презентационные материалы, использованные в ходе звонка, также размещены на сайте.

Прогнозные заявления

Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судебных разбирательств по ценным бумагам 1995 года. Все заявления, за исключением утверждений о фактах прошлого, могут считаться прогнозными. В тексте данного пресс-релиза такие слова, как «считаем», «ожидаем», «может», «возможно», «будет», «тенденция» и аналогичные выражения используются для обозначения прогнозных заявлений.

К прогнозным заявлениям относятся, в частности, утверждения, касающиеся будущих перспектив, развития и бизнес-стратегии Mastercard, а также приобретения и дальнейшей деятельности BVNK. Мы предупреждаем, что не следует чрезмерно полагаться на такие заявления, поскольку они актуальны только на дату их публикации. За исключением обязательств компании в рамках федерального законодательства США о ценных бумагах, Mastercard не намерена обновлять или пересматривать такие прогнозные заявления с учетом фактических результатов деятельности, изменений финансового положения, оценок, ожиданий или предположений, изменений в экономической или отраслевой среде, а также иных обстоятельств, возникших после публикации данного пресс-релиза, либо в случае наступления непредвиденных событий.

На достижение результатов, отраженных в прогнозных заявлениях, может повлиять множество факторов и неопределенностей, связанных со сделкой, деятельностью компании и внешней средой, многие из которых трудно предсказать и находятся вне контроля компании. Любой из этих факторов может привести к тому, что фактические результаты или эффект от сделки будут существенно отличаться от заявленных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, сделанных Mastercard или от ее имени. К таким факторам относятся, в том числе, выполнение всех необходимых условий сделки, а также ее закрытие на согласованных условиях и в установленные сроки.

¹ Boston Consulting Group — отчет «Stablecoin Payments: The Truth Behind the Numbers» (ссылка)