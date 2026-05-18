В Баку прошла партнерская конференция «QNAP x Techpro DC: Storage & Beyond»

13 мая в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard состоялась партнерская конференция «QNAP x Techpro DC: Storage & Beyond», организованная международным дистрибьютором Techpro DC совместно с компанией QNAP Systems — ведущим новатором в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных. Мероприятие было посвящено современным решениям в области хранения данных, резервного копирования, видеонаблюдения, виртуализации и построения отказоустойчивой IТ-инфраструктуры для корпоративного сектора.

Конференция собрала системных интеграторов, партнеров и представителей корпоративного рынка Азербайджана, заинтересованных в развитии инфраструктурных проектов на базе решений QNAP. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные тенденции рынка хранения данных, рост спроса на высокопроизводительные NAS-решения, развитие ИИ-нагрузок, а также практические сценарии внедрения систем хранения в сегментах SMB, Enterprise и государственного сектора.

С ключевой презентацией выступил региональный менеджер по развитию бизнеса Карлис Луцс, отвечающий за страны Центральной Азии, Кавказа, Балтии и Украину. Он подробно рассказал о подходе QNAP к построению Enterprise-функциональности без Enterprise-бюджетов, отметив, что сегодня заказчики все чаще ищут гибкие и масштабируемые решения, не требующие многократных затрат на лицензирование и дорогостоящую инфраструктуру.

Особое внимание в докладе было уделено ключевым рыночным трендам — переходу на сети 10GbE, росту потребностей в shared storage для виртуализации, стремительному увеличению объемов данных в ИИ и видеонаблюдении, а также спросу на высокопроизводительные all-flash системы хранения. Как отметил Карлис Луцс, QNAP активно участвует в крупных инфраструктурных проектах в регионе, включая банковский сектор, государственные организации, системы видеонаблюдения и национальные архивы.

В рамках презентации были представлены реальные кейсы внедрения решений QNAP в различных странах региона. Среди них — проекты для банковской инфраструктуры, государственных и медицинских систем, а также объектов энергетики. Отдельно спикер отметил высокий интерес к all-flash NAS-решениям QNAP со стороны организаций, работающих с критически важными нагрузками, высокопроизводительными базами данных и ИИ-аналитикой.

«Сегодня заказчики в регионе все чаще ищут не просто NAS-систему, а гибкую инфраструктурную платформу для хранения, виртуализации, резервного копирования и видеонаблюдения. При этом рынок стал гораздо прагматичнее — важны не только характеристики, но и стоимость владения, масштабируемость и скорость внедрения», — отметил Карлис Луцс.

Отдельный блок конференции был посвящен возможностям локального рынка и развитию партнерской экосистемы QNAP в Азербайджане. С презентацией на эту тему выступил бренд-менеджер Techpro DC Эмиль Ханкишиев, представивший стратегию компании по продвижению решений QNAP через официальный дистрибьюторский канал.

В своем выступлении Эмиль Ханкишиев подробно рассказал о преимуществах работы с Techpro DC, включая наличие локального склада в Баку, официальную гарантийную поддержку, техническую экспертизу и возможность комплексных поставок инфраструктурных решений. Компания поддерживает широкий ассортимент оборудования QNAP — от компактных NAS начального уровня до высокопроизводительных Enterprise-систем на базе AMD Ryzen и Intel Xeon, ориентированных на задачи виртуализации, видеонаблюдения, резервного копирования и high-performance storage.

Во время конференции участники также обсудили вопросы сервисной поддержки, логистики и особенностей локального рынка. Представители Techpro DC отметили, что компания продолжает активно инвестировать в развитие собственной экспертизы по решениям QNAP и расширение доступности оборудования на локальном рынке. Мероприятие завершилось неформальным общением участников и обсуждением новых возможностей для развития партнерской экосистемы QNAP в Азербайджане.