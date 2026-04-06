Microsoft-dan $150 000 Azure Credits cəlb edən ilk Azərbaycan AI-startapı

Media və redaksiya proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün Agentic AI platforması inkişaf etdirən Azərbaycan AI-startapı “InnMedia” ümumilikdə Microsoft Azure Credits çərçivəsində $150 000 əldə edib.
InnMedia (Innovation Media Services MMC) Microsoft for Startups ekosisteminə daxildir və ardıcıl olaraq əvvəlcə $5 000, sonra $25 000, daha sonra isə ümumi dəstək həcmi olaraq $150 000 səviyyəsinə qədər yüksəlib.
Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın və texnoloji sahibkarlığın inkişaf kursu dövlət səviyyəsində təsbit olunub: 10 dekabr 2025-ci il tarixində təsdiqlənmiş 2026–2029-cu illər üzrə Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı Strategiyası yeni yaradılan startapların sayının artmasını birbaşa nəzərdə tutur — 2026-cı ildə 30, 2027-ci ildə 80, 2028-ci ildə 155 və 2029-cu ildə 250.
Bu fonda Microsoft for Startups-ın InnMedia-nı dəstəkləməsi sadəcə korporativ xəbər kimi deyil, həm də Azərbaycanda artıq AI, bulud infrastrukturu və sənaye vəzifələrinin kəsişməsində qlobal səviyyəli məhsullar yarada bilən texnoloji şirkətlərin meydana çıxdığını göstərən ilkin siqnallardan biri kimi görünür. Bu, lokal bir startapın beynəlxalq potensiala malik ixrac olunan B2B texnologiyaya çevrilməsinin diqqətçəkən nümunələrindən birinə çevrilə bilər.
InnMedia-nın məhsulu media qurumları, rəqəmsal nəşriyyatçılar, korporativ kommunikasiya komandaları və böyük həcmdə kontentlə işləyən digər təşkilatlar üçün nəzərdə tutulub. Platforma mətn, audio və video ilə iş üçün alətləri bir sistemdə birləşdirir: informasiya sahəsinin monitorinqi, materialların generasiyası və yenidən işlənməsi, tərcümə, lokallaşdırma, səs və vizual yaradılması, sosial şəbəkələrlə işin avtomatlaşdırılması, nəşr və analitika. Mahiyyət etibarilə, burada söhbət ayrı-ayrı AI alətlərindən vahid agent sisteminə keçiddən gedir; bu sistem əl əməyini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa, kontentin buraxılışını sürətləndirməyə və miqyaslana bilən çoxdilli media əməliyyatlarının işə salınmasını sadələşdirməyə qadirdir.
Bu nailiyyət yalnız bir şirkətin inkişafı üçün deyil, həm də bütövlükdə milli startap ekosistemi üçün vacib addımdır. Azərbaycan üçün bu, həm də mövqelənmə məsələsidir. Ölkə getdikcə daha fəal şəkildə elə bir bazar obrazı formalaşdırır ki, burada yalnız servis IT komandaları deyil, həm də qlobal ambisiyalara malik öz məhsul yönümlü AI şirkətləri yarana bilər.
Ümumi həcmi $150 000 olan Azure Credits alan ilk yerli AI-startap kimi, InnMedia-nın (https://www.innmediaservices.com/) hekayəsi bu kontekstə tam uyğun gəlir: yerli qeydiyyat, beynəlxalq texnoloji platforma, Microsoft Azure-a əsaslanma və avtomatlaşdırmanın dərhal iqtisadi effekt verdiyi sahəyə yönəlmiş aydın B2B fokus.