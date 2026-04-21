Huawei выпустила Watch Buds 2 — smart-часы со встроенными наушниками

Компания Huawei представила Watch Buds 2 — обновленную версию необычных smart-часов, в корпус которых встроены полностью беспроводные наушники. Новая модель является преемницей Watch Buds 2022 года.

Watch Buds 2 оснащены круглым 1,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 466×466 дюйма и пиковой яркостью 3000 нит. Панель защищена стеклом Kunlun второго поколения. Корпус часов выполнен из титанового сплава аэрокосмического класса, а конструкция стала легче и тоньше. Габариты составляют 47 x 47 x 14,69 мм, а вес — около 54,5 гр.

Часы получили расширенные функции отслеживания состояния здоровья: мониторинг сна, анализ эмоционального состояния, отслеживание вариабельности сердечного ритма в течение всего дня, оповещения о нарушениях сердечного ритма и обнаружение апноэ во сне. Кроме того, часы предоставляют оценку риска высокого уровня сахара в крови и поддерживают более 90 спортивных режимов.

Встроенные наушники хранятся в корпусе часов. Каждый наушник имеет встроенный микрофон и весит по 4 грамма, поддерживается адаптивное распознавание левой и правой стороны, функция активного шумоподавления (ANC) и режим прозрачности. Наушники заряжаются прямо внутри корпуса часов, которые выполняют роль кейса и сами питаются от аккумулятора емкостью 410 мАч. Автономность часов достигает до 3 дней работы, а наушников — до 4 часов без ANC.

Huawei Watch Buds 2 уже поступили в продажу в Китае по цене около $510 за версию с каучуковым ремешком и в $585 за модель с ремешком из титана. Часы доступны в двух цветах корпуса: темно-сером и серебристом.