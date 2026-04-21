Meta начала тестирование подписки WhatsApp Plus

Компания Meta приступила к тестированию подписки WhatsApp Plus, которая откроет доступ к нескольким платным функциям в мессенджере, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Подписка WhatsApp Plus будет предлагать ряд улучшений, включая эксклюзивные стикеры со спецэффектами, различные темы оформления приложения, пользовательские значки приложения, премиальные рингтоны, возможность закреплять до 20 чатов и применять пользовательские настройки к спискам чатов одновременно.

По данным WABetaInfo, разработчики Meta изучают возможность добавления большего количества функций в платную подписку, поэтому окончательная ее стоимость еще не определена. Ожидается, что ежемесячная стоимость подписки составит около 2,5 евро.

В ближайшее время планируется поддержка подписки WhatsApp Plus для версии на Android, а для iOS — на более позднем этапе.