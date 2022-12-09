Huawei Watch Buds: smart-часы со встроенными наушниками

Компания Huawei представила необычное устройство — smart-часы Watch Buds со встроенными наушниками. Производитель заверяет, что наушники, несмотря на небольшие габариты, обеспечивают качество звучания на уровне обычных беспроводных моделей. Частотный диапазон составляет 20 Hz — 20 kHz, есть функция шумоподавления для телефонных разговоров.

Наушники прячутся под передней панелью часов — крышка имеет магнитную конструкцию. Вес каждого модуля составляет всего 4 гр. Наушники автоматически определяют положение в ухе пользователя (тут нет деления на левый и правый) и готовы к работе сразу после того, как их достанут из корпуса часов.

Сами часы оснащены корпусом из нержавеющей стали и круглым AMOLED-экраном диаметром 1,43 дюйма. Есть датчики ЧСС, SpO2, функция мониторинга сна и поддержка более 80 режимов тренировок. Габариты часов составляют 47 ×47,5 × 14,99 мм. В качестве OC используется HarmonyOS 3.0.

Автономность часов достигает трех дней при обычном сценарии использования. В режиме воспроизведения музыки они могут проработать до 4 часов, а при разговоре по телефону с включенной функцией шумоподавления — до 2,5 ч.

Цена Huawei Watch Buds в Китае составляет 429 долларов.

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