HPE формирует нового лидера сетевого рынка в Азербайджане: объединение с Juniper Networks и AI-native подход задают новую планку индустрии

После закрытия сделки по приобретению Juniper Networks в июле 2025 года компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) фактически переформатировала глобальный рынок сетевых решений. Объединив два технологических стека — HPE Aruba Networking и Juniper (включая платформу Mist AI) — компания сформировала один из самых сильных и комплексных портфелей в индустрии: от кампусных сетей и Wi-Fi до операторских решений и инфраструктуры для AI-датацентров.

На этом фоне 8 и 9 апреля в Баку прошли два масштабных мероприятия HPE Networking: конференция для заказчиков и партнерская сессия совместно с дистрибьютором Techpro DC. Ключевой месседж встреч был сформулирован предельно четко: классическая сеть больше не отвечает требованиям бизнеса — ей на смену приходит AI-native архитектура.

Открывая конференцию, старший директор по продажам HPE Networking по Восточной Европе и Центральной Азии Иван Иашагашвили обозначил позицию компании максимально понятно: «Мы не говорим об эволюции сетей — мы говорим о фундаментально новом подходе. Это не модернизация существующих решений, а переход к архитектуре, изначально спроектированной под искусственный интеллект».

По его словам, объединение HPE и Juniper Networks стало переломным моментом для отрасли: «Мы объединили лучшие в мире технологии — HPE Aruba Networking и Juniper. Сегодня это единая экосистема, которая позволяет не просто строить сети, а создавать интеллектуальную инфраструктуру, способную самостоятельно адаптироваться к задачам бизнеса».

Этот тезис напрямую подкрепляется рыночной позицией компании. После сделки HPE одновременно усилила позиции сразу в нескольких сегментах, включая лидерство в отчетах Gartner по проводным и беспроводным сетям, а также возвращение в квадрант по решениям для дата-центров, где объединенный портфель HPE также занял лидирующие позиции. По сути, компания стала единственным игроком, представленным в верхнем сегменте сразу с несколькими продуктовыми линейками.

В центре новой стратегии — концепция AI-native networking, которая радикально меняет роль сети. Если раньше сеть была инфраструктурным «транспортом», то теперь она становится активным участником бизнес-процессов. Речь идет о трех ключевых уровнях:

AIOps и self-driving networks (автономное управление сетью),

единый сквозной портфель (от edge до дата-центра),

встроенная безопасность, интегрированная на уровне архитектуры.

Особый акцент был сделан на принципиально новом разделении: AI в сети (интеллектуальная эксплуатация) и сети для AI (инфраструктура для высоконагруженных вычислений).

Как отметил в своем выступлении глава направления продаж HPE в Азербайджане Рамин Алекперов: «Сегодня сеть — это уже не вспомогательная система. Это стратегический актив. Именно она определяет скорость принятия решений, устойчивость бизнеса и его способность конкурировать».

Он также подчеркнул, что рынок уходит от разрозненных решений: «Побеждает не набор продуктов, а архитектура. Серверы HPE ProLiant, HPC-системы Cray, системы хранения HPE Alletra и сетевые решения Aruba и Juniper — это единая экосистема, которая закрывает весь цифровой контур».

Отдельный блок мероприятия был посвящен практическим внедрениям. Представители Azercell и Delta Telecom продемонстрировали реальные кейсы использования решений HPE — от модернизации сетевой инфраструктуры до подготовки платформ под рост трафика и AI-нагрузок. Среди ключевых эффектов внедрения были отмечены:

переход к централизованному управлению через облачные и on-prem платформы,

внедрение аналитики пользовательского опыта (end-to-end visibility),

автоматизация развертывания (Zero-Touch Provisioning),

снижение операционной нагрузки на IТ-команды.

Особое внимание вызвали возможности self-driving networks на базе HPE Aruba Central и Juniper Mist AI. Эти решения позволяют не просто мониторить сеть, а управлять ею в проактивном режиме, выявляя и устраняя инциденты до того, как они становятся проблемой для бизнеса.

По данным, озвученным в рамках мероприятия, в ряде проектов внедрение AI-driven networking позволило сократить количество обращений в техническую поддержку до 90%. Это показатель, который еще несколько лет назад считался недостижимым.

Деловая программа мероприятия была выстроена вокруг трех ключевых треков — бизнес, технологии и практическое внедрение, что отражает общий подход серии мероприятий HPE Networking Day. В рамках конференции участникам были представлены как стратегические, так и глубоко технические доклады:

AI-native networking: новый стандарт сетевой архитектуры. Разбор подхода, при котором сеть становится интеллектуальной системой — с AIOps, встроенной безопасностью и автоматизацией на уровне архитектуры.

Self-driving networks и AIOps на практике . Демонстрация возможностей автономного управления сетью: от корреляции событий до проактивного устранения инцидентов.

HPE Aruba Networking и Juniper Mist AI: объединение платформ . Практический взгляд на интеграцию двух технологических стеков и формирование единой системы управления сетью.

Сети для AI-нагрузок: дата-центры нового поколения. Архитектуры для высокопроизводительных вычислений, включая GPU-кластеры и AI workload, требования к latency и throughput.

Безопасность как встроенный элемент сети (Security-by-design). Подход к кибербезопасности, при котором защита реализуется на уровне каждого пакета и сетевого взаимодействия.

User Experience-driven networking. Контроль качества пользовательского опыта (UX) как ключевая метрика эффективности сети.

Автоматизация и Zero-Touch Provisioning. Практика развертывания инфраструктуры без ручной конфигурации — от подключения устройств до полной активации.

Agentic AI и новые модели взаимодействия с сетью. Использование LLM и AI-агентов для управления инфраструктурой через естественный язык и API-интеграции.

Второй день, ориентированный на партнеров Techpro DC, подтвердил, что локальный рынок входит в фазу ускоренной трансформации, где выигрывают те, кто способен предложить не продукты, а готовые архитектурные модели. Именно в этой логике действует HPE после объединения с Juniper — не как поставщик оборудования, а как интегратор комплексной цифровой среды.

Итоговый вывод, прозвучавший на мероприятии, выглядит однозначно: сеть перестает быть «невидимой» частью IТ-инфраструктуры и становится ключевым элементом конкурентного преимущества. А HPE, консолидировав лучшие технологии рынка, претендует на роль компании, которая будет определять правила игры в этой новой реальности.