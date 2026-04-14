15 апреля, 2026
«Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана 2026» прошел при поддержке Azercell

Один из ведущих студенческих конкурсов страны — «Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана 2026» (Azerbaijan Business Case Competition — ABCC) — успешно завершился.

Конкурс, организованный Ассоциацией азербайджанских выпускников, получивших образование в США (AAA), при поддержке Azercell, стал эффективной платформой для развития практических навыков молодежи и подготовки к профессиональной деятельности.

Программа основана на анализе реальных бизнес-кейсов, подготовленных на базе материалов Harvard Business Review, и направлена на развитие компетенций в области бизнес-аналитики, стратегического мышления и финансового анализа.

В этом году в конкурсе приняли участие около 100 команд. По итогам отборочных этапов 26 команд получили возможность принять участие в образовательных сессиях, организованных Business Academy и ABCC. По результатам дальнейшего отбора 12 команд вышли в полуфинал, а 4 сильнейшие команды прошли в финальный этап.

В финале участники представили свои решения жюри, в состав которого вошли представители ведущих компаний и организаций. По итогам оценки победителем стала команда Университета ADA. Второе и третье места заняли команды Азербайджанского государственного экономического университета.

Победители конкурса были награждены денежными призами в размере 8000, 4000 и 2000 манатов соответственно.

