Honor MagicPad 3 Pro 12.3 — мощный планшет с OLED-экраном 165 Hz

Компания Honor представила в Китае новую версию флагманского планшета MagicPad 3 Pro с экраном диагональю 12,3 дюйма. По сравнению с предыдущей 13,3-дюймовой моделью, изменился не только размер экрана, но также и другие характеристики.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3 оснащен OLED-дисплеем диагональю 12,3 дюйма с разрешением 3000 × 1920 пикселей, кадровой частотой 165 Hz и пиковой локальной яркостью 3000 нит. Частота ШИМ составляет до 5280 Hz. Рамки вокруг экрана тонкие — 3,9 мм. Предусмотрена поддержка стилуса Magic Pencil 3. Корпус устройства выполнен из алюминия, он стал тоньше, толщина составляет 4,8 мм, а вес — 450 гр.

За производительность планшета отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 8/16 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Gb. Уменьшение габаритов отразилось на емкости аккумулятора: теперь она составляет 10 100 мАч против 12 450 мАч у 13.3-дюймового устройства. Поддерживается 66-ваттная проводная и 27-ваттная обратная проводная зарядка. Основная камера — с 13-мегапиксельным сенсором, фронтальная — с 8-мегапиксельным датчиком.

Планшет работает на базе Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Предусмотрен специальный режим ПК, поддержка вывода изображения на внешние мониторы и подключение чехла-клавиатуры. Для любителей игр интегрированы функции улучшения разрешения графики.

Цены на Honor MagicPad 3 Pro 12.3 в Китае: 8/256 Gb — $585, 16/512 Gb — $833. Чехол-клавиатура и стилус предлагаются за отдельную плату. В продажу планшет поступит 28 апреля. Что касается глобальной доступности, то Honor MagicPad 4 с почти идентичными характеристиками уже доступен на международном рынке. Единственное заметное отличие — пиковая яркость, которая составляет 2 400 нит.