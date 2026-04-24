Представлена ИИ-модель DeepSeek V4 с контекстом в 1 млн. токенов и открытым кодом

Китайская компания DeepSeek выпустила предварительную версию большой языковой модели V4. Пользователи уже могут протестировать ее новые возможности и функции. Релиз новой модели состоялся спустя более чем год после того, как DeepSeek представил модель с поддержкой рассуждения R1, которая произвела фурор на мировых технологических рынках благодаря своей удивительной производительности и экономической эффективности.

Как и предыдущая модель, DeepSeek-V4 отличается открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам загружать код, запускать его локально и вносить в него изменения. DeepSeek заявила, что V4 демонстрирует высокую производительность по сравнению с китайскими конкурентами, особенно в агентных задачах, обработке данных и логических выводах. Кроме того, V4 оптимизирована для использования с популярными ИИ-агентами, такими как OpenClaw и Anthropic Claude Code.

ИИ-модель DeepSeek-V4 доступна в двух вариантах: Pro и Flash, отличающиеся размером и производительностью. Обе получили способность работать с контекстом вплоть до 1 миллиона токенов. DeepSeek-V4-Pro предлагает 1,6 триллионов параметров (49 миллиардов активных) и производительность «сопоставимую с лучшими в мире закрытыми моделями». DeepSeek-V4-Flash обеспечивает только 284 миллиардов параметров (13 миллиардов активных).

Особенности V4-Pro:

Улучшенные агентные возможности: открытый исходный код, лидер в бенчмарках по агентному программированию;

Обширные знания о мире: лидирует среди всех текущих открытых моделей, уступая только Gemini-3.1-Pro;

Мирового класса рассуждения: превосходит все текущие открытые модели в математике/STEM/программировании, соперничая с ведущими закрытыми моделями.

Особенности V4-Flash:

Способности к рассуждению близки к V4-Pro;

Показывает результаты на уровне V4-Pro в простых задачах для агентов;

Меньший размер параметров, более быстрое время отклика и высокая экономичность ценообразования API.

Новые модели уже доступны в веб-версии и приложении DeepSeek, где режим Instant это V4-Flash, а Expert — V4-Pro. По API-интерфейсу для разработчиков V4 тоже доступны. Технический отчет. Открытые веса.