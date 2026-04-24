OpenAI представила полностью автономную флагманскую модель GPT-5.5

Компания OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-5.5, которую называет «новым классом интеллекта для реальной работы». Главный акцент в обновлении сделан на переход к более автономной работе. GPT-5.5 быстрее понимает, что от нее хочет пользователь и может сама довести поставленную задачу до результата, даже если она изначально сформулирована расплывчато и состоит из нескольких частей.

Модель решает многоуровневые сложные задачи, самостоятельно выстраивая алгоритм действий, а также проверяет результат, исправляя собственные ошибки, без участия человека. Это особенно полезно в задачах, выходящих за рамки простой генерации текста: от программирования и анализа данных до работы с документами, таблицами и интерфейсами программ.

Нейросеть лучше справляется с программированием в Codex, научными исследованиями и офисной рутиной — с задачами, где требуется не просто ответ, а последовательная работа с гипотезами и данными. В тестах она демонстрирует заметный прирост по сравнению с GPT-5.4, в том числе в сложных сценариях работы через командную строку и при решении инженерных задач, на выполнение которых у человека уходит в среднем около 20 часов.

При этом рост возможностей не привел к потере скорости. GPT-5.5 работает с задержками на уровне предыдущего поколения, но благодаря интеграции с системами Nvidia GB200 модель GPT-5.5 работает быстрее и эффективнее расходует токены. В задачах программирования — вплоть до двукратного снижения стоимости по сравнению с сопоставимыми моделями конкурентов.

OpenAI отмечает, что модель прошла расширенное тестирование, включая сценарии, связанные с кибербезопасностью, а также получила более строгие механизмы контроля потенциально опасных запросов. При этом компания подчеркивает, что стремится сохранить баланс между защитой от злоупотреблений и доступностью для полезных задач, особенно в сфере киберзащиты инфраструктуры.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

GPT-5.5 уже доступна в ChatGPT для платных подписчиков Plus, Pro, Business и Enterprise, а также используется в Codex с расширенным контекстом. Для планов Pro, Business и Enterprise также доступна более продвинутая версия GPT-5.5 Pro, которая ориентирована на сложные задачи, где важны точность и глубина анализа. Доступ через API обещают добавить в ближайшее время. Базовая GPT-5.5 будет стоить $5 за миллион токенов на вход и $30 на выход. Стоимость GPT-5.5 стоимость составит $30 и $180 за токенов соответственно.