Мощный игровой ноутбук Honor Win H9 (2026) получил систему охлаждения с шестью вентиляторами

Помимо MagicBook X Plus (2026) компания Honor представила игровой ноутбук Win H9 (2026). Его главной особенностью стала система охлаждения. К комбинации из двух больших вентиляторов и пяти медных тепловых трубок, которая часто используется во многих игровых ноутбуках, компания добавила еще четыре мини-вентилятора в задней части корпуса, чтобы эффективнее отводить горячий воздух.

По данным Honor, такая конструкция позволяет увеличить эффективность отвода тепла до 12,5%. При энергопотреблении до 170 Вт Honor Win H9 работает очень тихо — уровень шума составляет 38 дБ. При полной нагрузке система охлаждения может рассеивать до 270 Вт тепла.

Honor Win H9 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 300 Hz, яркостью 500 нит и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Максимальная конфигурация ноутбука включает Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop (140 Вт мощности). Емкость аккумулятора составляет 92 Вт⋅ч. Ноутбук оснащен следующими портами: USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, тремя USB-A, одним HDMI 2.1 и RJ-45.

В Китае базовая версия Honor Win H9 (2026) с Intel Core Ultra 7 251HX, GeForce RTX 5060, 16 Gb ОЗУ и 1 Tb SSD стоит $1680, а топовая конфигурация с Core Ultra 9 290HX, RTX 5070 Ti, 32 Gb ОЗУ и 1 Tb SSD — $2630. Пока что компания не уточняет, будет ли игровой ноутбук представлен за пределами Китая.