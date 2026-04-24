DJI представил дроны Lito 1 и Lito X1 с записью 4K-видео для начинающих пользователей

Компания DJI представила линейку дронов Lito, специально разработанных для начинающих пользователей. Модели различаются между собой камерами. Дроны предлагают простые средства управления, при этом обеспечивается высокое качество картинки.

Устройства оснащены системой всенаправленного обнаружения препятствий с разрешением 5 люкс, которая помогает предотвратить столкновения, защищая как дрона, так и окружающее пространство. Фронтальный лидар обеспечивает безопасность полета в сложных условиях. Обе модели поддерживают запись видео в формате 4K и могут делать фотографии с разрешением до 8K.

DJI Lito 1 оснащен 1/2-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,8. Запись доступна в 4K/60fps и 4K/100fps, поддержки HDR нет. Старшая модель DJI Lito X1 предлагает усовершенствованную систему камер. Дрон оборудован 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,7. Камера снимает видео в 4K/60fps с поддержкой 4K/100fps для замедления. Кроме того, есть поддержка вертикальной съемки в 2,7K, 10-битных цветов в профиле D-Log M и HDR с динамическим диапазоном до 14 ступеней.

Для уменьшения необходимости ручного управления предусмотрен ряд интеллектуальных функций. Например, функция ActiveTrack позволяет дрону следовать за объектами на скорости до 12 м/с. Панорамные снимки можно делать одним нажатием кнопки. Максимальное время полета составляет до 36 минут при использовании стандартного аккумулятора, а с аккумулятором увеличенной емкости — до 52 минут. Ветроустойчивость — до 10,7 м/с. Дальность передачи сигнала составляет до 15 км. Старшая модель Lito X1 поставляется с 42 Gb встроенной памяти, а для младшей Lito 1 потребуется карта памяти. Технология QuickTransfer позволяет передавать файлы со скоростью до 50 Мбит/с по протоколу Wi-Fi 6. Каждый дрон весит 249 гр.

Обе модели уже доступны в Европе по цене €339 за Lito 1 и €419 за Lito X1. Версии Fly More Combo стоят €479 и €579, соответственно. В США дроны не доступны.