BMW показал обновленный электрический флагманский седан i7

28 апреля, 2026
BMW i7 (2027)

На пекинском автосалоне компания BMW представила обновленный флагманский электрический седан i7 2027 модельного года. Машина построена на инновационной платформе Neue Klasse, которая знаменует радикальную смену дизайна, технологии цифровизации и ориентацию на экологичность.

Снаружи изменения небольшие, преобразился особенно салон. Внешне BMW i7 сохранил фирменную решетку радиатора, но она стала более широкая и более низкая, также добавлена LED-подсветка. Переднюю оптику переделали: основные фары перенесли ниже, а узкие дневные ходовые огни расположили выше. Задняя часть также изменили — модель получила удлиненные фонари и новый матовый логотип.

Обновленный i7 по-прежнему построен на платформе CLAR с 400-вольтовой архитектурой. Электромобиль получил совершенно новую батарею: литий-ионный блок шестого поколения использует цилиндрические ячейки, а его емкость составляет 112,5 кВт·ч. Зарядка электрической версии стала еще эффективнее: мощность увеличена до 250 кВт, а пополнение заряда с 10 до 80% занимает около 28 минут. Также доработаны навигация и система термоконтроля, которые заранее подготавливают батарею к зарядке и оптимизируют маршрут с учетом доступной инфраструктуры.

Коэффициент аэродинамического сопротивления понижен до 0,22, что напрямую влияет на запас хода и эффективность на трассе. Покупателям будут предложены три варианта. У базовой BMW i7 50 xDrive будет два электромотора суммарной отдачей 455 сил и запас хода 728 км по циклу WLTP. Средняя версия BMW i7 60 xDrive выдает 544 силы и проезжает на одном заряде до 727 км. А топовая 680-сильная BMW i7 M70 xDrive сможет проехать без подзарядки 650 км.

Главное обновление в салоне — система Panoramic iDrive, которая проектирует информацию вдоль нижней части лобового стекла. В центре расположен 17,9-дюймовый дисплей, а переднему пассажиру впервые добавили отдельный 14,6-дюймовый экран. Если система фиксирует, что водитель отвлекается, дисплей пассажира автоматически приглушается. Для задних пассажиров сохранили 31,3-дюймовый Theatre Screen с разрешением 8K. Теперь он поддерживает сенсорное управление, имеет камеру для видеозвонков и разъем HDMI. Аудиосистема может включать в себя до 36 динамиков Bowers & Wilkins мощностью 1925 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Электроседан работает на новой программной платформе BMW Operating System X и использует голосовой помощник на базе Amazon Alexa. Среди других изменений: новый руль и цифровое зеркало, система Symbiotic Drive, которая отслеживает взгляд водителя и помогает удерживать автомобиль в полосе и функция распознавания животных на дороге.

Производство электрического седана BMW i7 (2027) стартует в июле 2026 года в Германии, машина поступит в продажу в конце года. Самая мощная версия обновленного i7 оценена в 182 400 евро.

