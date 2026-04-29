30 апреля, 2026
DJI представил Mic Mini 2 — беспроводной микрофон c дальностью действия до 400 м

Компания DJI выпустила компактный беспроводной микрофон нового поколения — Mic Mini 2. Первое поколение было представлено в конце 2024 года. Устройство, предназначенное для смартфонов и камер, ориентировано на работу в различных условиях благодаря улучшенной обработке голоса и шумоподавлению.

Mic Mini 2 поддерживает подключение через DJI OsmoAudio, что позволяет напрямую подключаться без отдельного ресивера к совместимым устройствам, например, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano и Osmo Action 6. Дальность действия достигает до 400 м при использовании стандартного приемника и до 300 м при использовании мобильного ресивера.

Заявлена запись с частотой 48 kHz/24 бит, запись всенаправленного звука и три предустановки голоса: Regular, Rich и Bright. Система двухуровневого шумоподавления позволяет использовать микрофон даже в шумной обстановке, а пятиступенчатая регулировка усиления помогает быстро корректировать уровень чувствительности сигнала во время записи.

Микрофон и ресивер могут обеспечить автономную работу до 11,5 часов и 10,5 часов соответственно. Использование зарядного кейса позволяет обеспечить общее время работы 48 часов. С помощью быстрой зарядки за 5 минут можно получить дополнительный час работы. При отсутствии сигнала устройство автоматически переходит в спящий режим, экономя заряд батареи.

DJI Mic Mini 2 уже поступил в продажу по цене от 99 евро. Доступны восемь цветных магнитных передних крышек и пять цветных ветрозащит.

