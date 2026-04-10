Бывшие инженеры Apple создали ИИ-устройство в дизайне iPod Shuffle

Инженеры Крис Нолет и Райан Бургойн, ранее работавшие в компании Apple над гарнитурой Vision Pro, представили собственное ИИ-устройство. Оно получило лаконичное название Button (Кнопка) и визуально напоминает iPod Shuffle. Разработчики позиционируют его как удобный «мост» между человеком и нейросетью.

В Button имеется одна кнопка, микрофон, модуль Bluetooth и динамик. Главная особенность устройства заключается в высокой скорости доступа к ИИ. Чтобы задать вопрос или дать команду ИИ, пользователю необходимо физически нажать кнопку — ответы озвучиваются вслух либо передаются по Bluetooth на смартфон, беспроводные наушники или умные очки.

«Ваш телефон. Ваш ноутбук. Ваши часы. Все они были созданы для мира, в котором еще не было больших языковых моделей. Button — это крошечный компьютер, созданный специально для ИИ. Вы прикрепляете его к рубашке, нажимаете кнопку, чтобы поговорить, и он отвечает за полсекунды», — заявляют разработчики гаджета.

На вопрос журналиста, почему Button нельзя заменить обычным приложением в смартфоне, разработчики не смогли дать ответ.

Устройство работает по подписке за $7,99 в месяц, но если добавить собственный API-ключ, ее можно не оформлять. Button уже доступен для предзаказа в США по цене $179, первые поставки планируются на конец года.