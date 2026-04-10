OpenAI запустила еще один Pro-тариф за $100 в месяц для программистов

Компания OpenAI запустила второй тарифный план Pro по цене $100 в месяц, при этом тариф за $200 по-прежнему доступен. Новый тариф призван составить конкуренцию Anthropic, которая уже давно предлагает доступ к Claude Code за $100.

Pro-подписка за $100 предназначена для работы с генератором программного кода ChatGPT Codex и предлагает лимиты в пять раз выше, чем Plus за $20. В свою очередь Pro-подписка за $200 предлагает лимиты в 20 раз больше. То есть главное различие между Pro-тарифами состоит в лимитах.

«Новый тариф Pro за $100 создан, чтобы дать разработчикам больше практических возможностей для программирования за эти деньги, особенно во время интенсивных рабочих сессий. В сравнении с Claude Code, Codex обеспечивает больше возможностей для программирования на доллар на всех платных тарифах, причем разница наиболее очевидна во время активного использования функции написания кода», — заявил представитель OpenAI ресурсу TechCrunch.

В честь запуска, до 31 мая в новом Pro-тарифе будут доступны лимиты не в пять, а в десять раз больше, чем в Plus. Речь идет только о работе с Codex. Компания отмечает, что каждую неделю сервисом Codex пользуются более 3 млн. человек, за минувшие три месяца его популярность выросла впятеро, а ежемесячный рост составляет более 70%.