11 апреля, 2026
Tubi стал первым стриминговым сервисом, интегрированным в ChatGPT

Американский бесплатный стриминговый сервис Tubi, принадлежащий Fox Corporatio, стал первой платформой потокового видео, интегрированной в ChatGPT. А в марте этого года ChatGPT получил полноценную поддержку технологии распознавания музыки Shazam. Теперь чат-бот умеет не только распознавать музыку, но и советовать фильмы по текстовому запросу.

Пользователи ChatGPT получат доступ к библиотеке сервиса прямо в диалоговом окне. Библиотека Tubi насчитывает более 300 000 фильмов и телесериалов, а также оригинальные шоу. Подключить Tubi можно из магазина приложений ChatGPT, а для поиска контента использовать команду — @Tubi. Система работает посредством простого диалога с чат-ботом, например, можно запросить рекомендации фильмов по заданной теме или описать настроение фразой: «фильм, который ощущается как лихорадочный сон, но не хоррор». ChatGPT, руководствуясь базой данных Tubi, включит в ответ соответствующий список и предоставит прямые ссылки на просмотр. Подчеркивается, что пользователю необязательно формулировать точные названия — достаточно описания настроения или жанра.

Прямо в окне ChatGPT посмотреть фильм нельзя, нужно будет перейти на сайт видеохостинга по предложенной чат-ботом ссылке. Доступность сервиса по странам не уточняется.

