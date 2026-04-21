21 апреля, 2026
AzDimension анонсирует релиз хоррор-приключения Escape: Immersion в июле 2026 года

AzDimension

Азербайджанская игровая студия AzDimension объявила о планируемом релизе своего проекта атмосферного хоррор-приключения Escape: Immersion. Выход игры запланирован на июль 2026 года на платформах PC и мобильных устройствах.

Escape: Immersion — это атмосферная игра в жанре приключенческого хоррора, вдохновлённая такими проектами, как Inside и Little Nightmares. Игрокам предстоит оказаться внутри разрушающейся подводной военной базы, где нарастающее давление среды, ограниченная видимость и скрытая угроза создают напряжённую и мрачную атмосферу.

Сюжет игры разворачивается вокруг героя, который просыпается без памяти и пытается выбраться из затопленного комплекса, где каждая ошибка может стать фатальной. Геймплей сочетает исследование, решение головоломок и элементы платформинга.

Предыдущая статья
Тим Кук покинет пост главы Apple в сентябре
Следующая статья
Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro поддерживают комплексный контроль состояния организма
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

