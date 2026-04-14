Samsung представил 14-метровый LED-экран Onyx для премиальных кинозалов

На мероприятии CinemaCon 2026 компания Samsung Electronics показала LED-экран серии Onyx в новом формате. 14-метровый дисплей стал самым крупным в линейке, он ориентирован на премиальные кинозалы, где ставка делается на качество картинки. До этого у компании были решения на 5 и 10 метров. Дисплей поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 120 Hz, что дает высокую четкость и плавность движений при просмотре динамичного контента. При просмотре фильмов любители кино получают захватывающие впечатления с эффектом глубокого погружения.

Технической особенностью 14-метровой панели стал шаг пикселя 3,3 мм, подобранный для сохранения детализации на большой площади. Модульная конструкция позволяет масштабировать экран до 20 метров в ширину, добавляя отдельные светодиодные дисплеи по бокам и снизу. В итоге кинотеатр может собрать практически стену из экранов от пола до потолка без потери качества.

Яркость дисплея достигает 300 нит, что примерно в шесть раз превышает параметры стандартных проекционных систем. Технология HDR и высокий коэффициент контрастности позволяют отображать глубокий черный цвет, раскрывая мелкие детали в темных сценах. Дисплей прошел сертификацию DCI и работает с кадровыми форматами 2.39-1 и 1.85-1.

Кроме показов фильмов, система адаптирована для трансляции спортивных соревнований, концертов и проведения игровых турниров. В отличие от проекторов, светодиодная панель сохраняет равномерную яркость и качество картинки по всей площади, независимо от того, в какой части зала находится зритель.

В числе первых новые экраны Samsung Onyx появятся в американских кинотеатрах GTC Trilith.