spot_img
11 марта, 2026
spot_img
ДомойAVКинематографФинальный трейлер анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie

Финальный трейлер анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie

В ходе очередной трансляции Nintendo Direct был показан финальный трейлер мультфильма The Super Mario Galaxy Movie (Супер Марио: Галактическое кино). Ролик полон различных спойлеров.

Nintendo раскрыла имена некоторых актеров, озвучивших новых героев: Дональд Гловер (Атланта) сыграл динозавра Йоши, Исса Рэй («Чужая ненависть») подарила свой голос Медовой королев, а Луис Гусман («Уэнсдей») озвучил Варта.

В ролике также можно видеть других персонажей, например, принцессу Розалину, которую озвучила Бри Ларсон и Боузера-младшего — ему голос подарил постановщик и актер Бенни Сафди.

Релиз анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie в зарубежных кинотеатрах состоится 1 апреля.

Предыдущая статья
Xiaomi выпустила smart-кондиционер, который может определять присутствие человека
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,800ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»