Финальный трейлер анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie

В ходе очередной трансляции Nintendo Direct был показан финальный трейлер мультфильма The Super Mario Galaxy Movie (Супер Марио: Галактическое кино). Ролик полон различных спойлеров.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nintendo раскрыла имена некоторых актеров, озвучивших новых героев: Дональд Гловер (Атланта) сыграл динозавра Йоши, Исса Рэй («Чужая ненависть») подарила свой голос Медовой королев, а Луис Гусман («Уэнсдей») озвучил Варта.

В ролике также можно видеть других персонажей, например, принцессу Розалину, которую озвучила Бри Ларсон и Боузера-младшего — ему голос подарил постановщик и актер Бенни Сафди.

Релиз анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie в зарубежных кинотеатрах состоится 1 апреля.