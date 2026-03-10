spot_img
11 марта, 2026
ChatGPT научился распознавать музыку благодаря интеграции с Shazam

ChatGPT научился распознавать музыку благодаря интеграции с Shazam

Shazam ChatGPT

В ChatGPT интегрировали полноценную технологию распознавания музыки Shazam. Теперь пользователям не нужно будет выходить из приложения и запускать отдельную программу, чтобы определить песню и прослушать предварительный фрагмент — достаточно просто спросить у чат-бота.

Взаимодействие с сервисом внутри чат-бота организовано так же, как и Shazam на устройствах Apple. Активировать Shazam в интерфейсе ChatGPT можно через настройки, перейдя в раздел доступных дополнений и выбрав соответствующий плагин.

После установки распознавание активируется простой командой — достаточно начать свой запрос со слова «Shazam» или попросить бота послушать, что играет рядом. ChatGPT может не только назвать исполнителя и композицию, но и сразу предоставить краткую справку об альбоме, историю создания песни или даже найти текст.

Функционал работает автономно, для использования Shazam в ChatGPT не требуется установка приложения Shazam, и функция распознавания песен может использоваться на любой платформе. При установленном приложении Shazam песни, распознанные с помощью ChatGPT, добавляются в библиотеку приложения Shazam для дальнейшего доступа.

