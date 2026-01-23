Робот-пылесос DJI Romo может работать до 200 дней без технического обслуживания

Компания DJI представила на глобальном рынке роботизированные пылесосы линейки Romo, ориентированные на максимальную эффективность уборки и минимальное участие человека. Устройство доступно в трех версиях, отличающихся в основном внешним видом: Romo S, Romo A и Romo P с док-станцией. Топовая версия Romo P получила прозрачные элементы на корпусе и док-станции, открывающие вид на внутренние узлы.

Romo использует две камеры с объективами fisheye (рыбий глаз) и твердотельный LiDAR с двойным передатчиком для миллиметрового распознавания препятствий. С помощью машинного обучения робот обнаруживает и избегает объекты толщиной всего 2 мм, включая зарядные кабели и игральные карты. Датчики позволяют роботу перемещаться под кроватями, диванами и другой мебелью с низким просветом даже при слабом освещении. Широкое поле зрения помогает ему двигаться вокруг мебели неправильной формы, не пропуская участки.

Робот использует технологии картографирования DJI для построения маршрутов и корректировки движения в реальном времени. Двойные гибкие щетки позволяют качественно убирать вдоль краев, под шкафами и вокруг ножек мебели. Зона охвата подметанием шире траектории швабры, поэтому грязь удаляется до начала влажной уборки. Сила всасывания достигает 25 000 Па при воздушном потоке 20 л/с. При обнаружении мелкого мусора система замедляет щетки, чтобы не разбрасывать пыль и кошачий наполнитель, а два двигателя эффективно собирают волосы и крупный мусор.

Самоочищающаяся базовая станция рассчитана на длительное использование при минимальных усилиях. Она использует четыре струи воды под высоким давлением, сливное отверстие диаметром 16 мм и прикладывает усилие в 12 Н к насадкам швабры для эффективного удаления грязи. Такая система обеспечивает до 200 дней работы без технического обслуживания. Трехступенчатая система шумоподавления снижает шум сбора пыли до 80%.

Робот оснащен резервуаром для воды объемом 164 мл с автоматической регулировкой потока для удаления пятен, а версия P имеет отдельный отсек для освежителя воздуха. Управление осуществляется через приложение DJI Home, предлагаются предустановленные и настраиваемые режимы для ковров, порогов, кухонь, ванных комнат и зон с питомцами. Функции конфиденциальности включают шифрованную передачу видео и двухфакторную аутентификацию для доступа к камере. Romo поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт и достигает полного заряда примерно за 2,5 часа.

Робот-пылесос DJI Romo уже доступен для предзаказа за пределами Китая, цены начинаются с $1100.