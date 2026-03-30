Vivo X300s получил камеру Zeiss 200 Мп и топовый процессор

Помимо флагманского фотофлагмана Vivo X300 Ultra в Китае был представлен более простой камерофон Vivo X300s, в котором производитель отмечает экран, автономность и мобильную съемку. Упрощенные камеры позволили установить более емкую батарею и симметричные динамики. Аппарат также, как X300 Ultra, предлагается к покупке с фотонабором, но гораздо более простым в плане наполнения: телеконвертер G2 (ЭФР 200 мм), чехол с крепежом к нему, кольцо для фильтров и ремень для переноски. Телеконвертер G2 получил 15-элементную оптическую схему с сертификацией Zeiss APO.

Vivo X300s оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем (BOE Q10+) с разрешением 1,5K (2800 х 1260 пикселей), частотой обновления 1-144 Hz (впервые в серии X), частотой регулировки ШИМ 2160 Hz, яркостью до 4500 нит, поддержкой HDR10+ и 100% DCI-P3. Смартфон построен на базе 3-нм топового процессора MediaTek Dimensity 9500 и дополнен фирменным чипом обработки изображений V3+. Графика — Mali G1-Ultra. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера Zeiss представлена тремя датчиками: главный на 200 Мп (Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, ЭФР 23 мм, OIS, стандарт CIPA 4.5), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57, плавающая линза для макро, оптический зум 3х, цифровой зум до 100х, OIS, CIPA 4.5). Производитель отмечает систему Zoom Flash II – это улучшенная вспышка с более точной цветопередачей и набором кинематографических профилей освещения. Новый режим Blueprint позволяет вручную настраивать цветовые профили и делиться ими, а AI Creation Camera адаптирует съемку под конкретные сценарии. Обработка ключевых параметров происходит прямо во время съемки, без заметной задержки.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки. В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, симметричные стереодинамики и защита IP68/IP69. Работает аппарат на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Габариты составляют 161,98 х 75,48 х 8,00, вес – 217 гр.

Цены на Vivo X300s в Китае начинаются от $725 за версию 12/256 Gb, а максимальная конфигурация с 16 Gb/1 Tb будет стоить $1010. Вариант с 16 Gb/1 Tb и фотонабором обойдется в $1160. Смартфон будет доступен в черном, серебристом, фиолетовом и зеленом цветах корпуса. Продажи стартуют в Китае 3 апреля.