Представлен флагманский смартфон Vivo X300 Ultra для профессиональной фотосъемки

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона Vivo X300 Ultra. Производитель отмечает, что смартфон предназначен для профессиональной съемки, что подчеркивает продвинутый набор камер и специальный фотонабор с двумя телеконвертерами. Модель, впервые для Ultra-линейки, выйдет на глобальном рынке.

Как и в предыдущей модели, в Vivo X300 Ultra компания делает особенный упор на качество съемки. Основная камера получила систему «3+2 ZEISS Master Lenses» — это высококлассная кинооптика с фиксированным фокусным расстоянием. В нее входят три крупных сенсора: главный на 200 Мп (Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85, ЭФР 35 мм, OIS, стандарт CIPA 6.5), широкоугольный модуль на 50 Мп (Sony LYT-818, 1/1.28″, f/2.0, угол захвата 123 градуса, ЭФР 14 мм, OIS, CIPA 6.0) и телеобъектив на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP0, 1/1.4″, f/2.67, ЭФР 85 мм, оптический зум 3,7х, цифровой зум 105х, OIS, CIPA 7). Также имеется мультиспектральный датчик на 5 Мп для более точной цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.45).

Кроме того, Vivo применила новое покрытие линз 1G+6P, которое должно снижать отражения на 20%. Есть поддержка профессионального кодека APV, система из четырех микрофонов и съемкой 10-битного 4K@120fps Log-видео. Выделенный сопроцессор VS1+ ускоряет обработку изображения. Отдельно компания представила и новые внешние оптические аксессуары для телеобъектива: 200 мм телеконвертер Lipstick 200 (8,7x) и 400 мм телеконвертер Cannon 400 (17,4x). Их можно приобрести как по отдельности, так и в составе фотонабора, включающем специальный чехол с удобной ручкой, ремень, крепления фильтров и сумку для переноски.

Vivo X300 Ultra оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем (BOE) с разрешением 3168 x 1440 пикселей (510 ppi), частотой 1-144 Hz, ШИМ 2160 Hz, яркостью до 4500 нит и поддержкой Dolby Vision. В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Аккумулятор емкостью 6600 мАч поддерживает 100-Вт проводную и 40-Вт беспроводную зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защита IP68/IP69 и спутниковая связь (только в топовой версии). Работает аппарат на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Габариты составляют 162,98 x 76,81 x 8,49 мм, вес – 232 гр.

Цены в Китае на Vivo X300 Ultra: 12/256 Gb — $1010, 12/512 Gb — $1085, 16/512 Gb — $1160, 16 Gb/1 Tb — $1300. Топовая версия с 16 Gb/1 Tb и фотонабором обойдется в $1736. Смартфон будет доступен в черном, серебристом и зеленом цветах корпуса.