42Gears: как мультиплатформенный контроль устройств помогает IT-командам

Современные устройства тоже имеют личную жизнь. Старый корпоративный ноутбук избегает обновлений, смартфон подхватывает рабочую почту, POS-терминал «гостит» запросы в пиковые часы. Добавим сканеры, планшеты, IoT-девайсы и разные ОС — и хаос для IT готов. Для бизнеса это риски, затраты и простой. Для IT — бесконечные тикеты, патчи и сложное управление командами.

Именно поэтому сегодня мы говорим об унифицированном контроле устройств (UEM). Нюанс: компании используют десятки типов устройств и ОС, следовательно, большинство решений покрывают только часть задач. 42Gears — один из немногих вендоров, способный управлять всем вашим парком устройств сразу.

Познакомимся с ним поближе.

Почему это важно

Тема контроля устройств обычно кажется технической, но она напрямую влияет и на бизнес-показатели:

Число устройств быстро растет. Компании переходят на мобильные сценарии, используют больше IoT, открывают новые точки продаж. В результате парк устройств удваивается каждые 2–3 года, а вместе с ним — и сложность управления.

Парки становятся все более разнородными. Android, iOS, macOS, Windows, Linux, специализированные терминалы и POS, живущие по собственным правилам.

Из-за удаленной работы IT-специалисты не могут физически добраться до каждого устройства, которое зависает или требует обновления. А без централизованного контроля любой сбой превращается в простой.

Кроме того, риски безопасности растут быстрее бюджетов. И если шифрование, доступ, патчи, контроль политик не работают в автоматическом режиме, бизнес вынужден платить за ошибки.

Что делает 42Gears

42Gears — одна из самых гибких UEM-платформ на рынке, закрывающая пробелы, где другие решения бессильны. Она позволяет контролировать Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, IoT, POS, сканеры и специализированные терминалы через единую консоль. Платформа подстраивается под бизнес, а не наоборот: шифрование (FileVault, BitLocker), MDM-политики по геолокации, автоматический патч-менеджмент и блокировка работают без постоянного пингования пользователей.

Продукт поддерживает kiosk mode (SureLock, SureFox, SureVideo), автоматизацию задач (Composite Jobs, Device Scripting) и двусторонний обмен сообщениями. Кроме того, вы получаете инструменты для контроля телеком-затрат, журнала звонков и SMS, а виртуальный помощник на базе ИИ помогает удаленно диагностировать и восстанавливать устройства, включая IoT.

42Gears эффективен там, где много движения: логистика, финансы, ритейл, медицина, образование, производство. Платформа позволяет IT-командам держать контроль, оптимизировать операции и быстро реагировать на любые бизнес-запросы.

Награды

Honorable Mention в Gartner Magic Quadrant for UEM — за способность управлять нетипичными устройствами (IoT, POS, принтерами)

— за способность управлять нетипичными устройствами (IoT, POS, принтерами) Три года подряд SureMDM — Customer’s Choice в Gartner Peer Insights

В списке Forrester Wave UEM — среди 13 ключевых мировых вендоров

— среди 13 ключевых мировых вендоров 1 место в категории Unified Endpoint Management по версии Software Review 2024

2 место в категории Unified Endpoint Management по версии Software Review 2025

Обзор решений 42Gears

Рассмотрим доступные решения

SureMDM (Unified Endpoint Management)

Единая консоль для управления всем парком устройств с разными ОС. Обеспечивает контроль, шифрование, политику безопасности, обновление и удаленную поддержку.

SureAccess (Zero Trust Network Access)

Современный подход к доступу и Zero Trust в классическом понимании. В корпоративную инфраструктуру попадают только те, кто имеет право, и только с проверенных устройств.

SureLock (Enterprise Kiosk Lockdown Solution)

Позволяет преобразовать смартфоны, планшеты, POS-терминалы или ПК в защищенные рабочие станции с фиксированным функционалом. Идеально для любых сценариев с киосками или корпоративными терминалами.

AstroFarm (Private Device Farm)

Частная «ферма устройств» для компаний, которым нужно удаленно тестировать мобильные приложения или управлять группами девайсов.

AstroContacts (Enterprise Contact Management)

Безопасный централизованный каталог корпоративных контактов. Актуальные данные всей компании и порядок в адресных книгах.

IoT Device Management (на базе SureMDM)

Единый подход к управлению IoT-парком — от обновлений до мониторинга состояния и безопасности.

3rd Party App Patch Management (SureMDM)

Централизованное развертывание и обновление тысяч приложений сторонних разработчиков на конечных точках, а также управление ими с помощью интегрированного каталога. Содержит OS Updates Management — управление версиями операционных систем и планирование обновлений.

Когда бизнесу нужны такие решения

Быстро оценить ситуацию на наличие хаоса в процессах позволяет аудит, и BAKOTECH , как дистрибьютор 42Gears, помогает с этим вопросом.

Сертифицированные инженеры проверяют:

Работает ли удаленный контроль устройств

Специалисты смотрят, может ли IT-отдел управлять всем парком из одного места. Если каждая платформа живет своей жизнью — нужны изменения. Соответствие требованиям InfoSec

Есть ли полное шифрование? Контроль учеток? Соответствие корпоративным и отраслевым стандартам? Если хоть один пункт вызывает сомнения — это уже риск. Патч-менеджмент

ОС, корпоративные и сторонние приложения должны быть актуальными. Если обновления ставятся нерегулярно, это прямой путь к уязвимости. Защита для «нестандартных» ОС и IoT

Проверка защиты устройств, которые большинство решений не умеют защищать. Когда часть парка выпадает из системы контроля — это критический пробел в безопасности. Время на устранение инцидентов

Проверка скорости реагирования и устранения проблемы.

Аудит от BAKOTECH позволяет понять, как объединить IT-процессы и требования безопасности в единую понятную систему. Эксперты работают с полным циклом: консалтинг, демонстрации, пилоты, обучение команды и первая линия техподдержки.

Запланируйте встречу с инженером, заполнив форму.

Вывод

42Gears показывает, как можно управлять всей цифровой средой компании без разрозненных систем, лишней ручной работы и рисков.

Платформа подходит для бизнесов, ищущих стабильности, предсказуемости и прозрачности в своей инфраструктуре. Она помогает построить прочный фундамент для роста, оптимизировать IT-процессы и свести к минимуму инциденты безопасности.

Специалисты BAKOTECH готовы провести вас через весь путь: от аудита и выбора оптимального решения до внедрения и поддержки.

По любым вопросам, связанными с вендором, пожалуйста, напишите нам: 42 Gears @bakotech .com

О 42Gears

42Gears — мировой лидер в защите корпоративных мобильных устройств и унифицированном управлении конечными точками. С 2009 года компания предлагает облачные и on-prem решения для смартфонов, планшетов, ПК и IoT-девайсов. Работает в 170+ странах, помогая повышать безопасность, оптимизировать IT-операции и адаптироваться к современной рабочей среде.

О BAKOTECH

BAKOTECH — международная компания, которая занимает ведущие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH оказывает профессиональную до- и постпродажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков.