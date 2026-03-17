Valve fevral ayının ən uğurlu oyunlarını açıqladı

Valve ənənəsinə sadiq qalaraq Steam platformasında fevral ayının ən çox gəlir gətirən yeni oyunlarının siyahısını açıqlayıb. Reytinq oyunların populyarlığına görə “Qızıl”, “Gümüş” və “Bürünc” kateqoriyalarına bölünüb.
Qızıl kateqoriya (ən uğurlu oyunlar)
Fevralın əsas hitləri arasında bir neçə böyük layihə diqqət çəkir:
Resident Evil Requiem
Nioh 3
Poppy Playtime: Chapter 5
Diablo II Resurrected: Infernal Edition
Mewgenics
Dragon Quest VII: Reimagined
Bu kateqoriyada həm məşhur franşizaların davamları, həm də yeni ideyalarla çıxış edən layihələr yer alıb.
Gümüş kateqoriya
Populyarlığı bir qədər aşağı olsa da, geniş auditoriya qazanan oyunlar:
Battlefield 6
Call of Duty: Black Ops 7
High on Life 2
Age of Empires II: Definitive Edition
My Hero Academia: All’s Justice
Bu siyahıda həm köklü seriyaların yeni hissələri, həm də yenilənmiş klassiklər yer alır.
Bürünc kateqoriya
Daha niş auditoriyaya yönəlmiş, lakin diqqət çəkən layihələr:
RIDE 6
Tales of Berseria Remastered
Dino Crisis 1 & 2
Styx: Blades of Greed
Valve-ın bu siyahısı oyun bazarındakı aktual trendləri bir daha göstərir: həm böyük büdcəli AAA layihələr, həm də maraqlı «indie» oyunlar istifadəçilərin diqqətini cəlb etməyə davam edir.