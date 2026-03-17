Nvidia анонсировала DLSS 5 с фотореалистичным освещением

На конференции GTC 2026 глава компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) анонсировал технологию масштабирования изображения DLSS 5. Одной из главных особенностей новой версии апскейлера станет фотореалистичное освещение в любой поддерживаемой игре, которое достигается с помощью ИИ. DLSS 5 работает на основе нейронного рендеринга в реальном времени. Выпуск технологии планируется осенью этого года.

Технология DLSS 5 использует векторы движения и данные о цвете каждого кадра, чтобы с помощью ИИ-модели в реальном времени наполнять сцену фотореалистичным освещением и материалами. Компания отмечает, что интеграция алгоритма позволит играм достичь кинематографического качества картинки в разрешении до 4K, при этом геометрия объектов в игре остается неизменной. Nvidia заявляет, что модель обучена понимать элементы сцены, такие как кожа, волосы, ткань и условия освещения, а затем использовать эту информацию для улучшения эффектов, таких как подповерхностное рассеивание, блеск ткани и взаимодействие света с волосами. В промо-роликах показали, каких изменений можно ожидать и насколько сильно меняет внешний облик мира и персонажей DLSS 5.

Разработчики также получат элементы управления интенсивностью, цветокоррекцией и маскированием, а интеграция будет продолжаться через существующую структуру Nvidia Streamline, используемую для DLSS и Reflex. Среди партнеров назвали Bethesda, Capcom, Ubisoft, NetEase, Warner Bros. Games и другие компании. Первыми играми, которые предложат поддержку DLSS 5, станут: Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, Delta Force, Naraka: Bladepoint и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Digital Foundry опубликовали видео, где показали, как отличается внешний облик игры с DLSS 5 и без него. Специалисты издания также отметили, что технологию еще нужно оптимизировать, так как Nvidia использовала две видеокарты RTX 5090 для демонстрации работы технологии. Однако релизная версия DLSS 5 потребует только одну карту RTX.