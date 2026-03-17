Анонс DLSS 5 вызвал массовую критику среди геймеров

Компания Nvidia на конференции GTC 2026 анонсировала технологию масштабирования изображения DLSS 5. Новая версия работает на основе нейронного рендеринга в реальном времени, которая насыщает игровые кадры фотореалистичным освещением и детализацией материалов.

Анонс вызвал массу критики на всех платформах. Демонстрация DLSS 5 на YouTube-канале Nvidia собрала в четыре раза больше дизлайков, чем лайков — 48 тыс. негативных оценок на 11 тыс. положительных. Причиной недовольства стало то, что новая технология в значительной мере меняет внешний вид игр вплоть до того, что нарушает их художественный стиль и даже внешность персонажей.

Наиболее явным примером стала Грейс из Resident Evil Requiem — после DLSS 5 она получила более пухлые губы и более выразительные глаза и скулы. Новый апскейлер Nvidia должен был сделать героев более реалистичными, но они выглядят так, будто их обработали с помощью ИИ-фильтров.