В Steam запустили раздачу первой части Deponia

Издательство Daedalic Entertainment запустило в Steam раздачу первой части Deponia. Юмористическую игру могут бесплатно получить все желающие до 16 марта 21:00 по бакинскому времени.

Игра повествует о приключениях неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету-свалку Deponia. Однажды у него получается забраться на органонский крейсер, где он встречает элизианку — загадочную девушку по имени Гоал.

Deponia вышла в 2012 году, на Metacritic средняя оценка составляет 74 из 100 на основе 33 обзоров от СМИ для платформы ПК. От пользователей – более высокие (86% положительных отзывов в магазине Valve).

Раздача в Steam проходит в рамках масштабной распродажи Daedalic, в ходе которой по большим скидкам можно купить множество тайтлов, созданных компанией. Распродажа завершится 23 числа.