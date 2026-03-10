В Бейлагане при поддержке Azercell стартовали STEM-курсы для девочек

spot_img
11 марта, 2026
В Бейлаганском районе при поддержке Azercell началась реализация проекта «Robogirls», направленного на развитие интереса школьниц к технологиям и цифровым навыкам. Инициатива стала одним из проектов-победителей конкурса социальных инициатив Azercell, ориентированного на расширение социально-экономических возможностей женщин.

Проект реализуется Общественным объединением по вопросам образования в социально-экономической сфере «Mil». В рамках проекта будут организованы STEM-курсы для девочек, обучающихся в селах и поселках Бейлаганского района.

Программа ориентирована на учениц 6–7 классов и направлена на развитие интереса к технологиям и инновациям, формирование цифровых навыков и расширение представления о будущих карьерных возможностях в сфере технологий.

На участие в программе подали заявки 90 школьниц. В рамках отбора участницы прошли тестирование по информатике и основам искусственного интеллекта. По итогам оценки, проведенной преподавателями и независимыми экспертами, 30 участниц с наилучшими результатами были отобраны для участия в программе.

В ходе программы девочки получат как теоретические знания, так и практические навыки в области робототехники и STEM. Занятия направлены на развитие аналитического и творческого мышления, а также навыков решения практических задач.

Отметим, что конкурс социальных проектов Azercell проводится уже третий год и направлен на поддержку инициатив, способствующих расширению возможностей женщин и развитию более инклюзивного общества.

