Microsoft представил облачного ИИ-агента Copilot Cowork для автономной работы

Компания Microsoft представила инструмент Copilot Cowork, основанный на модели Claude Cowork от Anthropic, который помогает решать сложные задачи в Outlook, Teams, Excel и PowerPoint.

Инструмент позволяет использовать автономных ИИ-агентов для выполнения сложных задач, таких как разработка приложений, создание электронных таблиц и структурирование больших массивов данных при минимальном участии человека. Copilot Cowork работает исключительно в облачной среде и действует от имени пользователя, позволяя контролировать, к какой информации ИИ-агент может получать доступ.

На данное время Copilot Cowork находится в стадии тестирования, а доступ для ранних пользователей откроется в этом месяце. Стоимость Microsoft не раскрыл, но уточнил, что для организаций часть функциональности будет включена в подписку M365 Copilot стоимостью $30 на пользователя в месяц, а дополнительный объем использования можно будет приобрести отдельно.

Кроме того, Microsoft открыл пользователям M365 Copilot доступ к новейшим моделям Claude Sonnet. Ранее сервис полагался исключительно на модели GPT от компании OpenAI.