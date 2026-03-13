«Лаборатория Касперского»: как защитить свою онлайн-приватность и не стать жертвой доксинга

С наступлением весны люди проводят больше времени в социальных сетях и онлайн-сообществах — азербайджанские пользователи не исключение. В Азербайджане, как и во всём мире, многие особенно активно публикуют фотографии и делятся подробностями своих планов. В преддверии длинных праздничных выходных, которые для многих становятся началом сезона поездок и отдыха, пользователи особенно активно публикуют фотографии и делятся подробностями своих планов. Однако такая открытость может привести к утечке данных и случаям доксинга — публикации персональной информации без согласия человека. Эксперты «Лаборатории Касперского» подготовили рекомендации, которые помогут пользователям защитить персональную информацию и онлайн-приватность.

Злоумышленники могут распространять персональную информацию — адрес, номер телефона, фотографии, информацию о семье или месте работы — через социальные сети, мессенджеры и различные онлайн-сообщества. В некоторых случаях такие данные публикуются в открытых каналах или на форумах, где информация быстро распространяется и может использоваться для дальнейшего давления на жертву.

Что такое доксинг

Доксинг — это сбор и публикация персональной информации без согласия её владельца. Человек, занимающийся доксингом — доксер — собирает максимально подробное досье на свою жертву, а затем угрожает опубликовать его или действительно делает это.

При этом для поиска данных часто не требуется специальных навыков: многие сведения можно найти в открытых источниках — социальных сетях, старых аккаунтах, комментариях, базах утечек или публичных документах.

Цели злоумышленников могут быть разными: запугать человека, унизить, оказать психологическое давление или попытаться вымогать деньги в обмен на сохранение конфиденциальности. Иногда последствия оказываются настолько серьёзными, что жертвы вынуждены менять номер телефона, место работы или даже место жительства.

Как снизить риск доксинга

«Сегодня значительная часть личной информации людей находится в открытом доступе — в социальных сетях, комментариях, старых аккаунтах или базах данных. Даже на первый взгляд безобидные детали могут помочь злоумышленникам собрать полную картину о человеке. Поэтому важно внимательно относиться к тому, какие данные вы публикуете в сети, ограничивать доступ к личной информации и регулярно проверять настройки конфиденциальности», — отмечает МушвигМамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют соблюдать несколько простых правил цифровой безопасности:

Используйте сложные и уникальные пароли. Пароли должны состоять из букв, цифр и специальных символов. Не используйте личную информацию — например, дату рождения или имя.

Проверяйте настройки конфиденциальности в социальных сетях. Ограничьте доступ к такой информации только для тех пользователей, которым вы доверяете.

Осторожно делитесь личными данными онлайн. Не публикуйте адрес проживания, номер телефона, документы или финансовую информацию.

Будьте внимательны к сообщениям от незнакомцев. Не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте свои данные неизвестным людям или компаниям.

Используйте решения для цифровой безопасности. Специализированные программы помогают защитить устройства и персональную информацию, а также предупреждают о возможных угрозах.

Что делать, если вы стали жертвой доксинга

Если вы или ваши близкие столкнулись с доксингом, важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия.

Пожалуйтесь на публикации, содержащие вашу персональную информацию. Большинство социальных сетей, как правило, рассматривают это как нарушение приватности.

Соберите доказательства. Сохраняйте скриншоты сообщений, постов, угроз или шантажа.

Обратитесь за поддержкой. Сообщите о ситуации близким людям или коллегам, которым вы доверяете.

Свяжитесь с правозащитными организациями, которые занимаются вопросами цифровой безопасности и защиты прав пользователей.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: внимательное отношение к личной информации в сети помогает снизить риск цифровых угроз и защитить онлайн-приватность.