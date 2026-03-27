spot_img
27 марта, 2026
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать симулятор Havendock и шутер Hyper...

В Epic Games Store можно бесплатно забрать симулятор Havendock и шутер Hyper Echelon

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Havendock и Hyper Echelon. Акция действует до 2 апреля в 20:00 по бакинскому времени.

Havendock – это уютный инди-симулятор выживания и строительства колонии в океане. Игрок собирает мусор, строит платформы, создает уютное поселение, привлекает новых жителей и удовлетворяет их потребности. Игра вышла в 2025 году и получила очень положительные пользовательские отзывы.

Hyper Echelon — аркадный шутер с видом сверху сочетает ретро-геймплей с научно-фантастическим сюжетом. В игре имеется система Wingman — уникальная механика, позволяющая управлять сразу двумя космическими кораблями. Также есть локальный кооператив, где второй игрок берет на себя роль напарника. Релиз игры состоялся в 2021 году и она также заслужила очень положительные отзывы игроков.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать файтинг Clone Drone in the Danger Zone про роботов-гладиаторов.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,794ФанатыМне нравится
1,030ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»