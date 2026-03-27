Microsoft добавил в OneDrive функцию AI Restyle для обработки фото

Компания Microsoft представила новую функцию AI Restyle для облачного хранилища OneDrive. Инструмент позволяет изменять фотографии без искажений, преобразуя их в различные художественные стили, например, аниме, карикатуры, кинопостеры и многие другие.

Технология разработана таким образом, чтобы сохранять все ключевые элементы исходного изображения. Это позволяет избежать существенных искажений, которые часто возникают при создании изображений с помощью нейросетей и гарантирует, что люди и места на снимках останутся узнаваемыми, но просто будут представлены в ином свете.

Пользователи могут дополнительно задавать текстовые подсказки, чтобы точнее управлять итоговым результатом. Можно быстро переключаться между вариантами, отменять изменения и экспериментировать с разными стилями без необходимости использовать сторонние приложения. Будет доступен регулярно обновляемый набор стилей, применяемых в одно касание. Готовые изображения легко отправляются в другие сервисы прямо из OneDrive.

Развертывание AI Restyle уже началось в приложениях OneDrive для iOS, Android и в веб-версии сервиса. Впоследствии компания планирует внедрить опцию на большем количестве платформ. Для использования функции потребуется наличие подписки Microsoft 365 Premium, стоимость которой начинается от $20 в месяц.