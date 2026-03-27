Apple прекратила выпуск компьютеров Mac Pro

Компания Apple прекратила производство профессиональных настольных компьютеров Mac Pro и удалила все упоминания о них со своего официального сайта. Страница покупки Mac Pro перенаправляет на основную страницу систем Mac.

Компьютеры серии Mac Pro позиционировались как самые мощные устройства компании. На запросы журналистов издания 9to5Mac, Apple заявила, что больше не планирует выпуск новых моделей этой серии.

Последний раз Apple обновляла дизайн Mac Pro еще в 2019 году, тогда рабочая станция предлагалась с процессорами Intel. В 2023 году Apple обновила систему фирменным чипом M2 Ultra. С тех пор Mac Pro оставался без каких-либо аппаратных обновлений.

Теперь самым мощным десктопом Apple стал Mac Studio. Это более компактная и более практичная модель для различных условий, предлагающая более высокую производительность, чем Mac Pro. В топовой конфигурации Mac Studio оснащается 32-ядерным CPU M3 Ultra, 80-ядерным GPU, 256 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем на 16 Tb. Несколько Mac Studio могут быть объединены через интерфейс Thunderbolt 5. Обновление системы ожидается либо в этом, либо в следующем году.