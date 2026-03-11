spot_img
11 марта, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыSteam-də məşhur oyun pulsuz paylanır: Deponia artıq hamı üçün əlçatandır

Steam-də məşhur oyun pulsuz paylanır: Deponia artıq hamı üçün əlçatandır

Adətən pulsuz oyun kampaniyaları ilə oyunçuların diqqətini Epic Games Store cəlb etsə də, bəzən digər platformalarda da xoş sürprizlər olur. Bu dəfə isə belə kampaniya Steam platformasında başlayıb.

Martın 8-i axşam saatlarında Daedalic Entertainment nəşriyyatı məşhur Deponia oyununun qiymətini sıfıra endirib. Beləliklə, istifadəçilər bu klassik macəra oyununu tamamilə pulsuz və həmişəlik öz kitabxanalarına əlavə edə bilərlər.

Aksiya 16 mart saat 21:00 (Bakı vaxtı) tarixinədək davam edəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, bu versiyada Steam kolleksiya kartları mövcud deyil.

Hazırda Steam-də Daedalic Entertainment oyunlarına geniş endirim kampaniyası da keçirilir. Endirimə düşən layihələr arasında mübahisəli qarşılanan The Lord of the Rings: Gollum da var. Bu satış kampaniyası 23 mart tarixində başa çatacaq.

Предыдущая статья
Финальный трейлер анимационного фильма The Super Mario Galaxy Movie
Следующая статья
«AzInTelecom» присвоила статус «клон» почти 65 000 IMEI кодам
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,800ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»