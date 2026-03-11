«AzInTelecom» присвоила статус «клон» почти 65 000 IMEI кодам

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, продолжает свои усилия по предотвращению регистрации мобильных устройств, ввезенных в Азербайджан, с дублированными IMEI кодами.

На сегодняшний день 64 548 IMEI кодов были идентифицированы как «клон» и заблокированы. Эти IMEI коды были связаны с 1 598 524 мобильными номерами и зафиксированы в сети за последние три месяца. Система регистрации мобильных устройств «AzInTelecom» отклонила 1 506 090 попыток подключения к сети с этими IMEI кодами.

Компания «AzInTelecom» регулярно проводит мониторинг IMEI кодов. Дублированные коды получают статус «клон», и их использование ограничивается.

Необходимо отметить, что согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утвержденным Кабинетом Министров, мобильные устройства, ввезенные в Азербайджан из-за рубежа, должны быть зарегистрированы с их IMEI кодами в течение 30 дней для использования в телекоммуникационной сети страны. Проверить подлинность IMEI кодов мобильных устройств можно на портале mygov.