Samsung представил 4-нм процессор Exynos 1680 для смартфонов среднего класса

Компания Samsung представила процессор процессор Exynos 1680, который дебютирует в смартфонах среднего уровня Galaxy A57 и A37. По сравнению с прошлогодним Exynos 1580, новый чип приносит несколько обновлений.

Samsung Exynos 1680 изготовлен по тому же 4 нм техпроцессу. В центральном процессоре используются те же ядра, только конфигурация немного иная: «1 + 4 + 3», где пять ядер Arm Cortex-A720 и три ядра Cortex-A520. У прошлогодней платформы была система «1 + 3 + 4», четыре Cortex-A720 и четыре A520. То есть одно малое ядро Samsung заменил средним, повысив тем самым многоядерную производительность — чип стал работать быстрее в задачах кодирования видео и эмуляции. При этом частоты кластеров не изменились.

Графическая подсистема Xclipse 550 на архитектуре AMD RDNA 3 сменила Xclipse 540 в Exynos 1580. Samsung говорит о приросте производительности на 16%, хотя конфигурация осталась прежней. Нейропроцессор также обновили — его производительность выросла с 14,7 до 19,6 TOPS. Появилась поддержка более быстрых стандартов оперативной памяти и встроенного накопителя — LPDDR5X и UFS 4.1, а на место Bluetooth 5.4 пришел Bluetooth 6.1.

Новая платформа поддерживает те же экраны Full HD+ с частотой до 144 Hz, камеры разрешением до 200 Мп, запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду с 10-битным HDR и Wi-Fi 6E.