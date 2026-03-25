25 марта, 2026
Представлена Panasonic Lumix ZS300 - компактная камера с 15-кратным оптическим зумом

Представлена Panasonic Lumix ZS300 — компактная камера с 15-кратным оптическим зумом

Компания Panasonic представила компактную камеру для путешествий с функцией зума Lumix ZS300 (также известная как TZ300), которая стала преемницей модели ZS200 (TZ200), выпущенной в 2018 году. Новая камера получила незначительные изменения.

Panasonic Lumix ZS300 сохранила основные параметры — это 1-дюймовый сенсор, обеспечивающий 20-мегапиксельные снимки и видеозапись в формате 4K, функцию стабилизации изображения и 15-кратный оптический зум (ЭФР 24-360 мм). Также появилась поддержка зарядки через USB-C, что крайне удобно в поездках. Но при этом новая камера лишилась электронного видоискателя.

Камера может снимать замедленное видео 1080p @ 120 fps, поддерживает режим макросъемки с фокусировкой на очень близком расстоянии (3 см) и 22 встроенных фильтра. Поддерживается беспроводное подключение к смартфону через приложение Panasonic Image App.

Цена Panasonic Lumix ZS300 составит $899,99, что на $100 больше, чем первоначальная цена ZS200. Камера поступит в продажу в мае и будет доступна в черном и серебристом цветах корпуса.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

